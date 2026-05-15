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Ordenan liberación de hondureño detenido por ICE; llegó a EEUU a los cuatro años

De acuerdo con el expediente, Orellana Rivera ingresó al país bajo libertad condicional siendo menor de edad y posteriormente obtuvo protección migratoria

Ordenan liberación de hondureño detenido por ICE; llegó a EEUU a los cuatro años

Agentes de ICE durante una redada.

Fotografía: ICE
California, Estados Unidos.

Un juez federal de California ordenó la liberación de un ciudadano hondureño detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, al considerar que su arresto se realizó sin las garantías legales correspondientes, según documentos judiciales.

La resolución fue emitida por el juez federal Hernán D. Vera, quien instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liberar de inmediato a José Francisco Orellana Rivera, un hondureño que llegó a Estados Unidos en 2001 cuando tenía apenas cuatro años de edad.

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De acuerdo con el expediente, Orellana Rivera ingresó al país bajo libertad condicional siendo menor de edad y posteriormente obtuvo protección migratoria mediante el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Además, los documentos judiciales señalan que está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de dos hijos nacidos en Estados Unidos.

Aunque el hondureño fue arrestado en seis ocasiones entre 2016 y 2025, el tribunal indicó que todos los cargos fueron desestimados y que no posee antecedentes penales.

En su fallo, el juez Vera concluyó que las autoridades migratorias violaron los derechos constitucionales del hondureño al detenerlo sin una audiencia previa y sin garantizarle el debido proceso legal.

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La resolución también prohíbe que ICE vuelva a detener a Orellana-Rivera sin antes realizar una audiencia de fianza adecuada ante un tribunal competente.

El caso se produce en medio de crecientes cuestionamientos judiciales a políticas migratorias impulsadas en Estados Unidos, especialmente relacionadas con procedimientos de detención y deportación.

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Redacción La Prensa
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