Ordenan liberación de hondureño detenido por ICE; llegó a EEUU a los cuatro años

California, Estados Unidos.

Un juez federal de California ordenó la liberación de un ciudadano hondureño detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, al considerar que su arresto se realizó sin las garantías legales correspondientes, según documentos judiciales. La resolución fue emitida por el juez federal Hernán D. Vera, quien instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liberar de inmediato a José Francisco Orellana Rivera, un hondureño que llegó a Estados Unidos en 2001 cuando tenía apenas cuatro años de edad.

De acuerdo con el expediente, Orellana Rivera ingresó al país bajo libertad condicional siendo menor de edad y posteriormente obtuvo protección migratoria mediante el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Además, los documentos judiciales señalan que está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de dos hijos nacidos en Estados Unidos. Aunque el hondureño fue arrestado en seis ocasiones entre 2016 y 2025, el tribunal indicó que todos los cargos fueron desestimados y que no posee antecedentes penales. En su fallo, el juez Vera concluyó que las autoridades migratorias violaron los derechos constitucionales del hondureño al detenerlo sin una audiencia previa y sin garantizarle el debido proceso legal.