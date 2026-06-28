Jessica Irías, madre hondureña, enfrenta el temor de ser separada de sus hijos en Texas

Texas, Estados Unidos.

Jessica Irías, quien reside en Spring, Texas, relató que debe presentarse ante el programa de supervisión ISAP , administrado por contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La joven hondureña teme ser detenida y separada de sus tres hijos, mientras afronta sola el procedimiento para regularizar su situación migratoria.

Jessica Gabriela Irías , una madre hondureña que enfrenta un proceso migratorio en Estados Unidos, vive con la incertidumbre de que una cita de supervisión con las autoridades migratorias pueda cambiar su vida por completo.

Según explicó la joven madre en una entrevista con Telemundo, durante esa comparecencia deberá entregar el pasaporte de su hija, una situación que le genera temor ante la posibilidad de quedar bajo custodia.

"Tengo que ir a entregar el pasaporte de mi hija y, si no lo entrego, me van a dejar detenida y me van a quitar a mis hijos. Es algo muy duro. No puedo trabajar; no me quieren dar trabajo por el grillete, porque piensan que soy una criminal", expresó la hondureña.

La mujer lleva un grillete electrónico en uno de sus tobillos como parte de las medidas de supervisión migratoria, condición que, según afirma, le ha impedido encontrar empleo y sostener económicamente a su familia.

Según el testimonio de la madre hondureña, la situación se ha vuelto aún más complicada porque "uno de sus hijos fue diagnosticado con autismo". Además, aseguró que, debido a la falta de ingresos, se ha visto obligada a "suspender las terapias que el menor recibía".

Asimismo, la menor de sus hijos nació en Estados Unidos y posee ciudadanía estadounidense. Pese a ello, la madre sostiene que desea regresar voluntariamente a Honduras junto a los tres niños, aunque reconoce que no cuenta con los recursos para costear el viaje.

Ante ese escenario, la abogada de inmigración Silvia Mintz, quien aclaró que no participa en el caso, explicó de manera general que "una madre puede salir del país acompañada de sus hijos, incluso cuando uno de ellos sea ciudadano estadounidense".

La especialista indicó que, si la persona ya tiene una orden de deportación y se encuentra reportándose ante ICE, debe informar al oficial asignado la fecha de salida y presentar los boletos de viaje para coordinar el proceso.