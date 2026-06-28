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Identifican al barbero asesinado a balazos en la Sandoval Sorto

Martín Adonys Velásquez fue ultimado anoche en un sector de San Pedro Sula

Identifican al barbero asesinado a balazos en la Sandoval Sorto

El ataque provocó que el joven perdiera la vida de manera inmediata.
San Pedro Sula.

Un ataque armado registrado la noche del sábado frente a una pulpería de la colonia Sandoval Sorto, en San Pedro Sula, Cortés, dejó como resultado la muerte de un joven barbero.

Fue identificado como Martín Adonys Velásquez, de 29 años.

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Según los reportes preliminares de las autoridades, Velásquez estaba junto a dos personas en el sector cuando varios individuos llegaron al lugar y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

El ataque provocó que el joven perdiera la vida de manera inmediata. Su cuerpo quedó en la zona mientras agentes policiales acordonaron la escena y comenzaron con las primeras investigaciones para determinar lo ocurrido.

Familiares y conocidos señalaron que la víctima era originaria del caserío Las Palmas, aldea Tulanguare, en el municipio de Yoro, y que era conocido por dedicarse al oficio de barbero.

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Hasta el momento, la Policía Nacional no ha reportado personas detenidas por este hecho ni ha establecido un posible motivo del crimen.

De acuerdo con cifras oficiales, la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos en Honduras. En lo que va del año se contabilizan 1,012 homicidios a nivel nacional, con 913 víctimas hombres y 99 mujeres.

Los departamentos que concentran mayor incidencia de hechos violentos son Cortés, Francisco Morazán, Colón y Olancho, según los registros disponibles.


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Redacción La Prensa
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