Identifican al barbero asesinado a balazos en la Sandoval Sorto

San Pedro Sula.

Un ataque armado registrado la noche del sábado frente a una pulpería de la colonia Sandoval Sorto, en San Pedro Sula, Cortés, dejó como resultado la muerte de un joven barbero. Fue identificado como Martín Adonys Velásquez, de 29 años.

Según los reportes preliminares de las autoridades, Velásquez estaba junto a dos personas en el sector cuando varios individuos llegaron al lugar y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. El ataque provocó que el joven perdiera la vida de manera inmediata. Su cuerpo quedó en la zona mientras agentes policiales acordonaron la escena y comenzaron con las primeras investigaciones para determinar lo ocurrido. Familiares y conocidos señalaron que la víctima era originaria del caserío Las Palmas, aldea Tulanguare, en el municipio de Yoro, y que era conocido por dedicarse al oficio de barbero.