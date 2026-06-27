A balazos matan a ayudante de carro repartidor de pan en El Rosario, Comayagua

Comayagua

De acuerdo con los informes preliminares, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba realizando sus labores cotidianas de distribución cuando fue interceptada por individuos fuertemente armados.

Sujetos armados le quitan la vida a un joven que laboraba como ayudante de un vehículo repartidor de pan. El sangriento hecho se registró ayer en la aldea El Buen Pastor , perteneciente al municipio de El Rosario , Comayagua.

Testigos relataron que los criminales, sin mediar palabra, atacaron a balazos al joven hasta dejarlo tendido en medio de la calle, para luego huir con rumbo desconocido.

Tras el ataque, los alarmados pobladores de la zona alertaron de inmediato a los cuerpos de socorro y a las autoridades policiales con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, el joven ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas de bala.

Minutos más tarde, contingentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para proteger las evidencias e iniciar con las primeras pesquisas del caso.