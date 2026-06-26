Cae yerno de exdiputado Rafael Alegría por crimen de cuatro líderes campesinos en Tocoa

Colón, Honduras

La detención se llevó a cabo en la colonia Hato de Enmedio, en la capital, como parte de las operaciones de búsqueda y captura ejecutadas por equipos de investigación policial.

Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en las últimas horas a Céleo Bautista Rodríguez, yerno del exdiputado del partido Libre, Rafael Alegría, señalado por su presunta participación en el asesinato de cuatro líderes campesinos ocurrido en Tocoa, Colón, en el año 2016.

El director de la DPI, Rolando Ponce, confirmó que Bautista Rodríguez era requerido por la justicia hondureña y contaba con dos órdenes de captura pendientes.

Según las autoridades, el sospechoso permanecía prófugo desde hace aproximadamente diez años, tiempo durante el cual las investigaciones continuaron para ubicarlo.

Ponce detalló que la captura forma parte de las acciones que se desarrollan en torno a los conflictos agrarios registrados en la región del Bajo Aguán, una de las zonas con mayores disputas por tierras en el país.

“Estas operaciones obedecen a la persecución del delito que se da a los problemas agrarios suscitados en el Bajo Aguán”, manifestó el jefe policial.

El caso por el que es señalado Bautista Rodríguez se remonta al 2016, cuando cuatro dirigentes campesinos fueron asesinados en circunstancias violentas en la zona de Tocoa, un hecho que generó fuerte conmoción y reavivó la tensión por los conflictos de tierras.

Durante años, organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos han exigido justicia por este crimen, señalando la necesidad de esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el avance del proceso judicial ni si existen otros implicados vinculados al caso.

Tras su captura, Bautista Rodríguez fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde deberá responder por los cargos que se le imputan.

El Bajo Aguán ha sido escenario de múltiples enfrentamientos y hechos violentos relacionados con la disputa de tierras entre grupos campesinos y sectores privados.