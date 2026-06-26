Capturan a “Suker” y “Choco”, dos presuntos miembros de la MS-13 en posesión de drogas

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional de Honduras logró la captura en flagrancia de dos hombres señalados como presuntos integrantes de la estructura criminal MS-13, en posesión de supuesta droga y un vehículo utilizado para su movilización.

La operación se ejecutó mediante labores de vigilancia y seguimiento sobre la carretera CA-5, a la altura del municipio de Potrerillos, donde fueron requeridos los sospechosos mientras se desplazaban en un vehículo tipo turismo.

Los detenidos fueron identificados como Charlie Asael Aguilar Valladares, de 44 años, originario de Francisco Morazán y residente en la colonia 71 de Villanueva, Cortés, conocido con el alias de “Suker”, y Óscar Jacobo Rodas, alias “Choco”, de 53 años.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos serían miembros activos de la MS-13. Las autoridades detallaron que “Suker” ostenta el rango de Compadre, mientras que “El Choco” es señalado como Ranflero dentro de la organización criminal.

Durante el operativo, los agentes decomisaron 136 envoltorios plásticos transparentes con supuesta droga crack, cuyo valor estimado asciende a 27,200 lempiras.

Además, las autoridades aseguraron un vehículo tipo Honda CR-V, color blanco y sin placas de circulación, que presuntamente era utilizado para actividades ilícitas.

Según registros policiales, alias “Suker” posee antecedentes por desacato, tentativa de robo, robo, asociación ilícita y tráfico de drogas, lo que refuerza las líneas de investigación que buscan establecer su posible participación en otros hechos criminales ocurridos en la zona norte del país.

Los capturados fueron trasladados a las instalaciones policiales para la elaboración del expediente investigativo y posteriormente serán remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.