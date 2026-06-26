Joven hallada muerta en Comayagüela es estadounidense; portaba una licencia de conducir de Arizona

Comayagüela

Una ciudadana de nacionalidad estadounidense fue encontrada sin vida ayer en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Berlín de Comayagüela.

La víctima fue identificada por las autoridades como Sain Melissa Emily, de 23 años de edad y originaria del estado de Arizona, Estados Unidos.

Tras recibir el reporte del hallazgo, agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al inmueble para acordonar la escena e iniciar las primeras investigaciones sobre el fallecimiento.

Personal de Medicina Forense ejecutó el levantamiento del cadáver y lo trasladó hacia la morgue de Tegucigalpa.

Un portavoz de esa entidad confirmó que el equipo médico legal concluyó la respectiva autopsia que determina la causa y manera de muerte; no obstante, las autoridades no revelaron si los resultados serán divulgados en las próximas horas.