Joven hallada muerta en Comayagüela es estadounidense; portaba una licencia de conducir de Arizona

De manera simultánea, los entes forenses detallaron que el equipo de identificación humana ya estableció comunicación oficial con la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://hn.usembassy.gov/es/" target="_blank">Embajada de los Estados Unidos en Honduras</a>. Se espera que la delegación norteamericana contacte a los familiares de la víctima en EE UU para que autoricen formalmente a la persona que recibirá los restos en Tegucigalpa.Posteriormente, la sede diplomática emitirá una nota formal dirigida a la morgue del<b> Ministerio Público</b> autorizando la entrega del cuerpo conforme a las instrucciones directas de los parientes. Al momento del levantamiento, los investigadores confirmaron que <b>Sain Melissa Emily</b> portaba una licencia de conducir emitida por el estado de Arizona, lo cual facilitó su reconocimiento.