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Joven hallada muerta en Comayagüela es estadounidense; portaba una licencia de conducir de Arizona

La víctima fue identificada por las autoridades como Sain Melissa Emily, de 23 años de edad

Joven hallada muerta en Comayagüela es estadounidense; portaba una licencia de conducir de Arizona

Edificio de Medicina Forense en Tegucigalpa. Imagen de archivo.

Comayagüela

Una ciudadana de nacionalidad estadounidense fue encontrada sin vida ayer en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Berlín de Comayagüela.

La víctima fue identificada por las autoridades como Sain Melissa Emily, de 23 años de edad y originaria del estado de Arizona, Estados Unidos.

Tras recibir el reporte del hallazgo, agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al inmueble para acordonar la escena e iniciar las primeras investigaciones sobre el fallecimiento.

Personal de Medicina Forense ejecutó el levantamiento del cadáver y lo trasladó hacia la morgue de Tegucigalpa.

Un portavoz de esa entidad confirmó que el equipo médico legal concluyó la respectiva autopsia que determina la causa y manera de muerte; no obstante, las autoridades no revelaron si los resultados serán divulgados en las próximas horas.

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De manera simultánea, los entes forenses detallaron que el equipo de identificación humana ya estableció comunicación oficial con la Embajada de los Estados Unidos en Honduras. Se espera que la delegación norteamericana contacte a los familiares de la víctima en EE UU para que autoricen formalmente a la persona que recibirá los restos en Tegucigalpa.

Posteriormente, la sede diplomática emitirá una nota formal dirigida a la morgue del Ministerio Público autorizando la entrega del cuerpo conforme a las instrucciones directas de los parientes.

Al momento del levantamiento, los investigadores confirmaron que Sain Melissa Emily portaba una licencia de conducir emitida por el estado de Arizona, lo cual facilitó su reconocimiento.

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Redacción La Prensa
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