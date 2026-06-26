Víctimas del ataque armado en Potrerillos iban en una CRV sin placas

Dos personas fueron asesinadas durante un ataque armado en el municipio de Potrerillos, Cortés, zona norte de Honduras.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniela Roxana Sánchez Baca (28) y Julián Alejandro Zelaya Castellanos (42).
En la escena del ataque murió Daniela Sánchez Baca, mientras que en el hospital se confirmó el fallecimiento de Julián Zelaya.
Otras dos personas resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica en un centro hospitalario de San Pedro Sula.
El hecho violento se registró la noche del jueves en la carretera CA-5, en el municipio de Potrerillos.
Las víctimas se conducían en una camioneta Honda CRV, la cual no tenía placas, según se aprecia en imágenes que circularon en redes sociales.
En total, eran cuatro las personas que iban a bordo del vehículo cuando fueron atacadas a disparos por hombres desconocidos.
A la escena del ataque criminal llegaron policías y personal de Medicina Forense para acordonar el área y levantar el cuerpo de la mujer asesinada.
Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del crimen. No se han realizado capturas relacionadas con este hecho.
Las autoridades policiales confirmaron que las investigaciones sobre el ataque ya están en curso; sin embargo, especificaron que las diligencias las desarrolla la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), dependencia del Ministerio Público.