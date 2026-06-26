Juez dicta medidas sustitutivas a conductor acusado por la muerte de una pasajera

Tegucigalpa, Honduras

Un juez dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra Issachar Evander Ordoñez Cruz, acusado del delito de homicidio imprudente en perjuicio de Dominga Argueta Benítez, quien murió tras caer de una unidad de transporte público. De acuerdo con Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, la acusación establece que el conductor no adoptó las medidas de seguridad necesarias antes de que la pasajera descendiera de la unidad, lo que presuntamente provocó su caída y posterior fallecimiento.

"Los hechos fueron suscitados el martes 9 de junio del presente año, cuando el imputado, sin adoptar las medidas de seguridad o sin percatarse de que la víctima iba a bajar de la unidad de transporte que conducía, provocó que esta cayera al suelo. La ciudadana falleció posteriormente a consecuencia de esos hechos", explicó la funcionaria. En redes sociales, familias y parientes de Dominga Argueta lamentaron la tragedia. La mujer, originaria de Santa Elena, La Paz, murió el 13 de junio después de permanecer varios días internada en el Hospital Escuela, producto de la caída.

La vela fue en la casa de su padre, Jesús Argueta, en la comunidad de Ocotón Santa Elena, La Paz. Por este caso, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal por el delito de homicidio imprudente. El juez resolvió que el imputado continúe el proceso penal bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Entre las medidas impuestas, Ordoñez Cruz no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente a firmar ante el juzgado competente mientras avanza el proceso judicial.