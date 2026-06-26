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Un comerciante es acusado de secuestro de empresario; exigían L3 millones por liberarlo

Carlos Antonio Sagastume (de 32), comerciante de profesión, es identificado por las autoridades como el supuesto líder del grupo criminal Los Sagastume

Un comerciante es acusado de secuestro de empresario; exigían L3 millones por liberarlo

Carlos Sagastume (primero izquierda) sería, según la Policía, el cabecilla de la banda. En la foto el resto de integrantes.
San Pedro Sula, Honduras

La Policía informó sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de una estructura criminal denominada Los Sagastume, señalados por su supuesta participación en el secuestro del empresario Héctor Eduardo Pinto (de 27 años), residente en Tocoa, departamento de Colón.

Entre los detenidos figura Carlos Antonio Sagastume (de 32), comerciante de profesión, identificado por las autoridades como el supuesto líder de la estructura. Junto con él fueron capturados Gerson Yerman Zambrano Sánchez (de 25), alias el Negro; Jairo José Erazo Vásquez (de 37), alias el Peludo, y Tony Josué Mejía Aguilar (de 28), conocido como el Indio.

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De acuerdo con las investigaciones, tres hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron violentamente en el negocio de la víctima y la privaron de su libertad el 29 de abril de 2025, en Tocoa, Colón. Posteriormente, los secuestradores exigieron a sus familiares el pago de tres millones de lempiras a cambio de su liberación.

Las autoridades detallaron que, tras varias semanas de cautiverio, el empresario fue liberado sano y salvo, sin que se efectuara el pago del rescate exigido por los presuntos secuestradores.

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Los cuatro imputados contaban con órdenes de captura emitidas por el Juzgado con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula y serán presentados ante los tribunales competentes para responder por los delitos que les atribuye el Ministerio Público.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe contra las estructuras criminales dedicadas al secuestro y reafirma el compromiso institucional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía.

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Redacción La Prensa
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