Identifican a mujer hallada sin vida sobre la tumba de su madre en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Las autoridades identificaron como Dilia Ramos a la mujer que fue encontrada sin vida la mañana de este sábado en el cementerio público de El Progreso, departamento de Yoro.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, la ciudadana fue localizada sin signos vitales en el interior del camposanto, por lo que agentes de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las diligencias correspondientes.