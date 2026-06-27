Identifican a mujer hallada sin vida sobre la tumba de su madre en El Progreso

Las autoridades identificaron como Dilia Ramos a la mujer que fue encontrada sin vida la mañana de este sábado en el cementerio público de El Progreso, departamento de Yoro.
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, la ciudadana fue localizada sin signos vitales en el interior del camposanto, por lo que agentes de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las diligencias correspondientes.
Según los reportes preliminares, el cuerpo fue hallado sobre la tumba de su madre, un hecho que ha causado consternación entre familiares y habitantes de la comunidad.
Las primeras investigaciones indican que la mujer atravesaba una situación personal difícil; sin embargo, las autoridades señalaron que será el proceso investigativo, junto con los resultados de la autopsia de ley, el que permitirá establecer oficialmente las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula para la práctica de los procedimientos forenses, mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso.