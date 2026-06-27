Cae en La Ceiba sospechoso de operar red de narcotráfico con rastras modificadas

LA CEIBA, HONDURAS

La detención se realizó mediante labores de seguimiento y vigilancia en la colonia Gracias a Dios , como parte de las acciones de inteligencia e investigación contra el crimen organizado desarrolladas en el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas ( DNPA ) capturó en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, a un hombre señalado de integrar una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas , quien era requerido por la justicia desde noviembre de 2025 por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud pública.

El capturado fue identificado como Roberto Hidalgo Melgar Santos, de 42 años, sobre quien pesaba una orden de captura emitida el 25 de noviembre de 2025 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula.

La operación fue ejecutada por agentes de la DNPA con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y bajo la coordinación técnica y jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).

De acuerdo con las investigaciones, Melgar Santos estaría relacionado con un operativo desarrollado el 10 de octubre de 2025 en la colonia El Periodista de San Pedro Sula, donde agentes antidrogas desarticularon un punto de interés para el narcotráfico y decomisaron ocho paquetes de clorhidrato de cocaína.

Durante aquella intervención, las autoridades también localizaron rastras acondicionadas con sofisticados compartimentos ocultos, conocidos como "caletas", que presuntamente eran utilizados para el transporte clandestino de sustancias ilícitas.

Como resultado de las diligencias derivadas de ese caso, las autoridades aseguraron 46 vehículos de carga pesada y un bien inmueble, bienes que fueron puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), con el objetivo de debilitar la infraestructura logística y financiera de la organización criminal.