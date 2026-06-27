Desarticulan banda criminal “Los Mecánicos” dedicada al robo de motos en Choluteca

Choluteca, Honduras

Las pesquisas realizadas durante varios meses permitieron identificar a este grupo, conocido como “Los Mecánicos”, integrado por tres individuos que presuntamente operaban en distintos sectores del municipio, donde interceptaban a sus víctimas para despojarlas de sus vehículos de dos ruedas.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron la captura de tres supuestos miembros de una estructura criminal señalada de dedicarse al robo de motocicletas en el departamento de Choluteca.

Según el reporte policial, la modalidad utilizada por los sospechosos consistía en vigilar a personas que se movilizaban hacia sus trabajos durante el día. Posteriormente, aprovechaban horas de la noche o madrugada para seguirlas y, mediante amenazas o actos violentos, ejecutar el robo de las motocicletas.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones señalan que la banda de atracadores operan en las salidas hacia los municipios de Marcovia, San Marcos de Colón y El Triunfo.

Entre los detenidos figura un hombre identificado con el alias de “El Patudo”, de 32 años, residente en la colonia Chorotega, quien según la DPI sería el líder de la organización y el encargado de planificar las acciones delictivas.

Junto a él también fue capturado alias “El Demente”, de 19 años, originario del barrio Iztoca, señalado de participar en labores de vigilancia y seguimiento a las víctimas seleccionadas.

El tercer arrestado es alias “El Chele”, de 21 años y residente en el barrio Brisas del Río, quien presuntamente cumplía funciones similares dentro de la estructura, apoyando en la localización y monitoreo de los afectados.

Según las indagaciones, la banda utilizaba talleres mecánicos en Choluteca como centros de operación, donde desmantelaban las motocicletas robadas para comercializar sus piezas por separado o reacondicionarlas.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un vehículo tipo turismo, dos motocicletas y tres teléfonos celulares, los cuales serán incorporados como evidencia en el proceso judicial.

Los tres sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público y posteriormente remitidos al Juzgado Seccional de Letras, acusados del delito de robo con violencia e intimidación en perjuicio de testigos protegidos.