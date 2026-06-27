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Hallan a mujer sin vida en cementerio municipal de El Progreso, Yoro

El cuerpo fue encontrado sobre una tumba y será la autopsia de ley la que determine las causas del fallecimiento, mientras continúan las diligencias del caso

Hallan a mujer sin vida en cementerio municipal de El Progreso, Yoro

Las autoridades se hicieron presentes para realizar las investigaciones correspondientes.
El Progreso, Yoro

Una mujer identificada preliminarmente como Saida fue encontrada sin vida la mañana de este sábado en el cementerio municipal de El Progreso, departamento de Yoro, en un hecho que mantiene bajo investigación a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, personas que se encontraban en el camposanto alertaron a las autoridades tras localizar a la mujer sin signos vitales sobre una tumba. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público, quienes acordonaron la escena y realizaron las diligencias correspondientes.

Las primeras versiones indican que la mujer habría llegado sola al cementerio a bordo de su vehículo. Inicialmente trascendió que fue encontrada sobre la tumba de su esposo; sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades manejaron de forma preliminar que se trataría de la tumba de su madre. Este dato aún no ha sido confirmado oficialmente.

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Tras el levantamiento cadavérico, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia de ley con el fin de determinar la causa de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento ni han brindado detalles sobre los posibles motivos relacionados con el caso, por lo que las investigaciones continúan en desarrollo.

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Redacción La Prensa
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