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Accidente de tránsito deja dos muertos en Marcovia, Choluteca

Las víctimas mortales fueron identificadas de manera preliminar como Kevin Ávila y Reyna García

Accidente de tránsito deja dos muertos en Marcovia, Choluteca

Fotografías en vida de las dos personas que fallecieron en el accidente de motocicleta registrado la noche del viernes en Marcovia.

CHOLUTECA

Un hombre y una mujer perdieron la vida la noche del viernes en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, al sur de Honduras.

Las víctimas mortales fueron identificadas de manera preliminar como Kevin Ávila y Reyna García, quienes fallecieron a causa de las graves lesiones sufridas en el percance vial.

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Según expresaron familiares, García era una mujer emprendedora que se dedicaba a la venta de tamales.

El accidente también dejó varias personas lesionadas, quienes fueron auxiliadas por cuerpos de socorro y trasladadas de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni sobre el estado de salud de los heridos.

Agentes de las autoridades competentes se desplazaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas que provocaron este lamentable suceso.

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Redacción La Prensa
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