Ministerio Público erradica plantación de coca en Colón

Autoridades del Ministerio Público informaron sobre la erradicación de una plantación de arbustos de hoja de coca en el sector montañoso de Río Chiquito, jurisdicción de Bonito Oriental, departamento de Colón.
De acuerdo con el informe oficial, en el lugar fue ubicada una parcela de aproximadamente una manzana y media de terreno cultivada con un total de 7,280 arbustos de hoja de coca, los cuales fueron asegurados y posteriormente erradicados como parte de las acciones contra el cultivo ilícito.
La operación fue ejecutada por detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de la Regional Atlántico, con el apoyo de la Dirección Estratégica de Información C-2 y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los operativos que se desarrollan en diferentes zonas del país para detectar y desmantelar plantaciones de cultivos ilícitos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.