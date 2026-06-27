Ministerio Público erradica plantación de coca en Colón

Bonito Oriental, Colón.

Autoridades del Ministerio Público informaron sobre la erradicación de una plantación de arbustos de hoja de coca en el sector montañoso de Río Chiquito, jurisdicción de Bonito Oriental, departamento de Colón.

De acuerdo con el informe oficial, en el lugar fue ubicada una parcela de aproximadamente una manzana y media de terreno cultivada con un total de 7,280 arbustos de hoja de coca, los cuales fueron asegurados y posteriormente erradicados como parte de las acciones contra el cultivo ilícito.