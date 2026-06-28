Copeco alerta por ingreso de polvo del Sahara en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que durante este fin de semana ingresó al territorio hondureño una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara. El polvo de Sahara es un fenómeno atmosférico recurrente durante esta época del año que podría afectar temporalmente la calidad del aire. A través de un comunicado oficial, Copeco explicó que los vientos acelerados de la temporada favorecen el transporte de partículas minerales desde el norte de África hasta el continente americano mediante los vientos alisios que atraviesan el océano Atlántico. La institución señaló que "este fenómeno coincide con la temporada de ondas tropicales y suele registrarse con mayor frecuencia entre los meses de junio y agosto".

Según el informe meteorológico, la presencia del polvo del Sahara elevará las concentraciones de material particulado fino (PM2.5 y PM10) a niveles moderados, con valores que oscilarán entre 30 y 60 microgramos por metro cúbico (µg/m³). Copeco indicó que "estas condiciones podrían provocar que el Índice de Calidad del Aire (AQI) alcance valores de hasta 90, principalmente en las regiones Occidental, Norte y Central del país", situándose entre niveles aceptables y potencialmente dañinos para personas sensibles. En el comunicado, la institución advirtió que "las mayores concentraciones se esperan para el domingo 28 de junio", por lo que recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones atmosféricas. Asimismo, precisó que, aunque la población en general no enfrentará riesgos significativos, algunos grupos podrían verse afectados por la presencia de estas partículas en suspensión. Las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas podrían presentar irritación en los ojos, nariz y garganta, además de un agravamiento de padecimientos respiratorios preexistentes, advirtió Copeco. La entidad también informó que las condiciones comenzarían a mejorar de forma gradual a partir del lunes, cuando se espera que las concentraciones de partículas regresen a niveles bajos y saludables.

🔵🟠COPECO llama a la población a tomar medidas de precaución por el ingreso de polvo del Sahara este fin de semana🟠🔵 @titoasfura pic.twitter.com/GqDghd1qSo — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 28, 2026