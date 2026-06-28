Clima este domingo en Honduras: lluvias en algunas regiones

San Pedro Sula.

Las condiciones secas y cálidas continuarán predominando este domingo 28 de junio en la mayor parte del territorio hondureño; sin embargo, el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá la presencia de lluvias y chubascos débiles aislados en algunas regiones del país. De acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones se registrarán principalmente en las regiones Oriente, Norte, Occidente, Centro y el sector sur de la zona norte, mientras que el resto del territorio mantendrá un ambiente mayormente estable.

"Debido al viento acelerado del este que estará transportando humedad desde el mar Caribe, pues nos estaría dando como consecuencia lo que son lluvias y chubascos débiles aislados", explicó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos. En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleaje entre uno y tres pies de altura, con máximos de hasta cuatro pies en la zona del golfo de Honduras. Por su parte, en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre dos y cuatro pies durante la jornada.

Condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, el viento acelerado del este transportará humedad desde el mar Caribe, produciendo lluvias y chubascos débiles y aislados en las regiones del oriente, norte, centro y occidente. pic.twitter.com/MciPmkLl9o — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 28, 2026