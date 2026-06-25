Hondureña es acusada de atropellar mortalmente a su pareja en Houston, Texas

Texas, Estados Unidos

La hondureña Martha Alicia Oliva Padilla , de 41 años, enfrenta graves acusaciones en Estados Unidos tras ser señalada de atropellar mortalmente a su pareja en un hecho ocurrido en Houston, Texas.

El hecho se registró la mañana del jueves 18 de junio de 2026, en el sector de 6300 Antoine Drive, alrededor de las 7:45 a.m., según el reporte de las autoridades.

Padilla está acusada de homicidio y omisión de auxilio luego de la muerte de Luis Adrián Zepeda López , de 38 años, quien perdió la vida en circunstancias violentas.

Las investigaciones detallan que la víctima se encontraba debajo del capó de una camioneta SUV Honda negra, realizando labores mecánicas, cuando ocurrió el atropellamiento .

De acuerdo con testigos, la pareja había sostenido una discusión momentos antes del trágico incidente que terminó en fatalidad.

En ese momento, según la acusación, Padilla tomó el control del vehículo, aceleró y arrolló a su pareja, arrastrándolo por aproximadamente dos cuadras antes de huir del lugar.

Dentro del vehículo se encontraban dos niños de 4 y 9 años, hijos de la pareja, quienes habrían presenciado el violento hecho, de acuerdo con el informe policial.

Agentes que patrullaban la zona fueron alertados por ciudadanos que encontraron al hombre tendido sobre la carretera, por lo que solicitaron apoyo de emergencia.





Paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston acudieron al lugar, pero al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía de Texas sostiene que el vehículo fue utilizado como un arma mortal y que la acusada habría actuado de manera intencional o consciente durante el incidente.

El informe judicial agrega que Oliva Padilla abandonó la escena tras el atropellamiento, lo que también sustenta el cargo de omisión de auxilio.

Las autoridades confirmaron además que la mujer tenía una orden de deportación pendiente al momento de su detención.

Actualmente, enfrenta una fianza de 275 mil dólares por los cargos de homicidio y omisión de auxilio.

De ser encontrada culpable, podría enfrentar cadena perpetua por el cargo de homicidio y hasta 20 años adicionales por no detenerse a prestar ayuda.