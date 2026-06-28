Irán tuvo el final más cruel en el Mundial: el calvario que vivieron y polémica

El Mundial 2026 comienza este domingo con una nueva fase: ya se conocieron a las 32 mejores selecciones que seguirán en la competencia; Irán recibió un duro golpe.
Y es que la selección asiática pasó por un calvario durante la competencia: desde polémicas, prohibiciones y visas denegadas a parte de su personal.
Y es que la guerra y tensiones del país asiático con Estados Unidos, terminaron por ser un factor clave durante su presencia en el torneo.
Primero, fueron obligados a trasladar su base de entrenamiento de Arizona, donde tenían previsto, a Tijuana, México. Con esto, tenían que estar viajando ida y vuelta el mismo día del partido.
De hecho, en su último juego ante Egipto tuvieron que abordar un avión a las 3 de la madrugada.
Su recorrido tuvo además un componente extradeportivo. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos, los problemas de visados y las dificultades logísticas marcaron la preparación y los desplazamientos de la selección asiática, con críticas públicas de Ghalenoei y de Mehdi Taremi tras el empate ante Egipto.
"A pesar de todos estos problemas, hemos logrado un buen resultado y el mundo está orgulloso de los iraníes y de nuestro equipo. Insto a la FIFA: no permitan que los anfitriones traten a los jugadores y a los equipos de la misma manera en futuras Copas del Mundo", agregó el técnico, Amir Ghalenoei.
Mehdi Taremi, que consideró que está siendo "un Mundial desastroso”.“La FIFA tiene que solucionar todos los problemas aquí, pero lamentablemente no han podido solucionarlo desde el principio. El señor Infantino vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo: 'Esto es solo el comienzo...', pero la fase de grupos termina”.
"No tenemos aquí a nuestro personal de logística; no tienen visado. ¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar desde Tijuana? Amamos a la gente de Tijuana. Amamos México. Son gente humilde y los queremos, pero como jugador profesional en una competición profesional, esto no es justo", aseveró.
"En nuestra opinión, no es justo. ¿Es justo para la FIFA? Bien, por ellos. Pero no es justo. ¿Quién quiere ayudarnos? Si quieren que nos vayamos, pues que así sea. Pero eso no es justo. No tenemos personal de recuperación ni de logística que nos ayude. Siempre nos quejamos de estas cosas, pero nadie nos ayuda, nadie", añadió tras el duelo ante Egipto.
De hecho, en ese juego hubo una polémica. Y es que en el último minuto habían marcado el gol del triunfo ante los africanos, mismo que les daba la clasificación a dieciseisavos, sin embargo el tanto fue anulado por fuera de juego.
El 1-1 los dejaba en el tercer lugar de la tabla por debajo de Bélgica y Egipto. Y con esto tenían que esperar varios resultados para saber si clasificaban como uno de los mejores terceros.
Tras el empate de Argelia y Austria (3-3), clasificándose ambas, el triunfo de República Democrática del Congo ante Uzbekistán (3-1) y el triunfo de Croacia contra Ghana, Irán quedó eliminado.
Solo son ocho de las mejores terceras que iban a tener ese cupo e Irán quedó fuera por diferencia de goles.
"Quizás se puedan ganar puntos de muchas maneras. Quizás un equipo pueda avanzar de grupo, pero solo con justicia y honor se puede pasar alto ante la historia. El juego limpio no es una línea en las reglas del fútbol; es la esencia del juego. Gracias, Seattle, por su hospitalidad, y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y todo su ser por Irán”, habían dejado en una nota tras el partido.
Tras haber participado en siete Mundiales, Irán nunca ha logrado superar la fase de grupos. Solo consiguió una victoria en esta fase en 1998, 2018 y 2022.
Pese a todo la pesadilla que vivió durante el torneo, Irán resistió e igualó ante Nueva Zelanda (2-2), contra Bélgica (0-0) y volvió a puntuar frente a Egipto (1-1), con polémica, porque se le anuló un gol por fuera de juego, en el minuto 93.
Irán se despide del Mundial 2026 sin haber perdido ninguno de sus partidos y contra todo lo que estuvo en su contra.