Irán tuvo el final más cruel en el Mundial: el calvario que vivieron y polémica

"Quizás se puedan ganar puntos de muchas maneras. Quizás un equipo pueda avanzar de grupo, pero solo con justicia y honor se puede pasar alto ante la historia. El juego limpio no es una línea en las reglas del fútbol; es la esencia del juego. Gracias, Seattle, por su hospitalidad, y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y todo su ser por Irán”, habían dejado en una nota tras el partido.