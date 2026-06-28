Partido Copa Mundial FIFA 2026 hoy domingo 28 de junio: horario y dónde ver

Los Ángeles, Estados Unidos.

La fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá terminó su primera fase con dramáticos duelos por la jornada 3. Luego de vivir extensas jornadas con varios partidos, este domingo 28 de junio inicia una nueva etapa teniendo solo un cotejo en el arranque de los dieciseisavos.

Canadá se enfrentará a Sudáfrica en el primero de los 16 partidos para definir a los mejores de la Copa Mundial de la FIFA. Ambas selecciones han superado la primera ronda de fase de grupos por primera vez en su historia.

Los norteamericanos asumen el reto con la motivación de haber roto una sequía histórica, aunque no pudo alzarse con el liderato del Grupo B, que se lo arrebató Suiza en la última jornada tras vencerla por 2-1. Por su parte, el equipo africano aterriza en esta etapa tras una sorprendente victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que los encasilló en el segundo puesto del Grupo A.