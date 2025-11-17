Hondureña recibe el título del Doctorado Honoris Causa en Argentina

La Ceiba, Atlántida

El V Congreso Mundial por la Paz, celebrado el fin de semana en Buenos Aires, Argentina, distinguió con el reconocimiento internacional de Doctorado Honoris Causa a la hondureña Súa Martínez Ibarra, actual secretaria ejecutiva de la Comisión contra la Trata de Personas (CICESCT). La distinción reconoce la trayectoria de Martínez Ibarra desde sus años de juventud y su labor como servidora pública en áreas clave como la transparencia, la prevención de la trata de personas y la protección de los derechos humanos en Honduras. “Doy gracias a Dios por permitirme este momento; este reconocimiento lo tomo con humildad, para seguir sirviendo con más compromiso”, expresó Súa Martínez tras recibir el galardón como la única hondureña premiada entre 32 personalidades de América Latina.

Añadió: "Amo mi trabajo, doy gracias a Dios y dedico este Doctorado Honoris Causa a mi padre. Donde esté, quiero decirle que lo amo y que me siento orgullosa de él, quien me enseñó desde pequeña a defender los derechos humanos de los más vulnerables, a creer en mí misma, fortalecer mi fe y poner mi profesión al servicio de mi comunidad". Como secretaria ejecutiva de la CICESCT, Martínez Ibarra se ha convertido en una de las voces más firmes en favor de la reparación del daño a víctimas sobrevivientes y de la educación para la paz en zonas de riesgo. Durante su participación en el Congreso Mundial por la Paz, presentó los avances de Honduras en la lucha contra la trata de personas. Entre ellos destacan la consolidación de procesos de reparación integral para víctimas, el fortalecimiento de capacidades en las instituciones encargadas de prevenir y perseguir este delito, y la coordinación efectiva con más de 35 entidades del Estado para un abordaje multisectorial.

Otros reconocimientos

Bajo su liderazgo en la CICESCT, Martínez Ibarra ha impulsado acciones concretas que han fortalecido la prevención, atención y combate de la trata de personas y la explotación sexual comercial, posicionando a Honduras como referente regional en la defensa de los derechos de las víctimas.