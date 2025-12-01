Alexander López lidera resultados preliminares en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Con la actualización de los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato liberal Alexander López Orellana encabeza la contienda por la alcaldía de El Progreso, Yoro. Hasta el último corte, el aspirante del Partido Liberal registra 11,394 votos, equivalentes al 40.29% del total procesado. En segundo lugar se ubica Eduardo Díaz Velásquez, candidato del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien suma 10,430 votos, lo que representa el 36.88% de las papeletas escrutadas. Díaz mantiene una diferencia estrecha respecto al primer puesto, a la espera del avance del procesamiento de actas. La tercera posición es ocupada por Kenya Jeanette Perelló Paranky, candidata del Partido Nacional de Honduras, con 5,754 votos, correspondientes al 20.34%. El comportamiento electoral se mantiene estable conforme continúa el ingreso de datos preliminares al sistema del CNE.

La autoridad electoral reiteró que las cifras seguirán actualizándose conforme se procese el resto de las actas pendientes y recordó que los resultados oficiales se comunicarán una vez concluya el escrutinio definitivo.

20 de años de liderazgo

El liderazgo de Alexander López Orellana ha sido determinante para el Partido Liberal en el municipio. Su trayectoria política se remonta a tres décadas atrás, cuando inició su carrera en la esfera local. Con el paso del tiempo consolidó espacios de influencia dentro de la estructura partidaria y ascendió a posiciones relevantes en la dirigencia municipal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con su historial público, López Orellana recibió la oferta de competir por la alcaldía hace 20 años, momento que marcó el inicio de la construcción de su propio liderazgo dentro del municipio. Su presencia política se fortaleció en ese período, según coinciden diversos análisis locales.