Capturan al líder de la banda La Kleivona en un operativo en Choloma

CHOLOMA, HONDURAS

La Policía Nacional ejecutó este domingo una operación contra presuntos integrantes del grupo delictivo organizado conocido como “La Kleivona” en el sector de Los Bajos de Choloma, que dejó como resultado tres personas capturadas, el decomiso de armamento de alto poder y droga.

La acción fue desarrollada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con el Comando de Operaciones Especiales (COE) de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, entre los detenidos se encuentra Kleivin Emilson Orellana Guzmán, señalado como el supuesto cabecilla de la estructura criminal y quien figuraba entre los más buscados de Honduras.

Por información que condujera a su captura, la Policía Nacional ofrecía una recompensa de 500 mil lempiras, debido a su presunta vinculación con actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y otros ilícitos.

Durante el operativo, los agentes lograron el decomiso de un importante arsenal que incluye ocho armas largas de uso prohibido, 60 cargadores, cuatro paquetes con supuesta cocaína, 10 chalecos antibalas, cascos balísticos y dos vehículos tipo Rhino.

Según el informe policial, durante el desarrollo de la operación los agentes fueron atacados por presuntos integrantes del grupo delictivo, quienes abrieron fuego contra el personal que participaba en el operativo.