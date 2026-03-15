Capturan al líder de la banda La Kleivona en un operativo en Choloma

La Policía Nacional ejecutó este domingo una operación contra presuntos integrantes del grupo delictivo organizado conocido como “La Kleivona” en el sector de Los Bajos de Choloma, que dejó como resultado tres personas capturadas, el decomiso de armamento de alto poder y droga.
La acción fue desarrollada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con el Comando de Operaciones Especiales (COE) de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, entre los detenidos se encuentra Kleivin Emilson Orellana Guzmán, señalado como el supuesto cabecilla de la estructura criminal y quien figuraba entre los más buscados de Honduras.
Por información que condujera a su captura, la Policía Nacional ofrecía una recompensa de 500 mil lempiras, debido a su presunta vinculación con actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y otros ilícitos.
Durante el operativo, los agentes lograron el decomiso de un importante arsenal que incluye ocho armas largas de uso prohibido, 60 cargadores, cuatro paquetes con supuesta cocaína, 10 chalecos antibalas, cascos balísticos y dos vehículos tipo Rhino.
Según el informe policial, durante el desarrollo de la operación los agentes fueron atacados por presuntos integrantes del grupo delictivo, quienes abrieron fuego contra el personal que participaba en el operativo.
Ante la agresión, los funcionarios policiales repelieron el ataque siguiendo los protocolos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza, con el objetivo de resguardar su integridad física.
Como resultado del enfrentamiento, uno de los supuestos antisociales resultó herido y posteriormente falleció, mientras las autoridades continúan con el proceso para establecer su identidad.
Las tres personas capturadas fueron trasladadas a San Pedro Sula, donde serán puestas a la orden de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.
¿Quién es Kleivin Orellana Guzmán?
Kleivin Emilson Orellana Guzmán es señalado por las autoridades como el supuesto cabecilla de la banda criminal La Kleivona. Hasta hoy estaba en la lista los individuos más buscados en el país debido a su presunta participación en múltiples delitos vinculados al crimen organizado.
De acuerdo con informes policiales y del Ministerio Público, Orellana Guzmán es originario del municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, y sería el líder de una estructura delictiva que opera principalmente en la zona norte del país.
Las autoridades vinculan a esta organización con delitos como tráfico de drogas, homicidios, sicariato, robos, privación ilegal de la libertad y desplazamiento forzado en sectores de Choloma, La Lima y alrededores.
Además, Orellana Guzmán enfrenta procesos judiciales relacionados con el asesinato de Henry Jonathan Mejía Velásquez, un empleado municipal de La Lima, crimen ocurrido en 2023 y por el cual las autoridades lo investigan como uno de los principales sospechosos.
El nombre de Orellana Guzmán ha sido mencionado en diversas investigaciones policiales sobre estructuras criminales que operan en el norte del país, donde las autoridades han intensificado operativos para desarticular bandas dedicadas al narcotráfico y otros delitos de alto impacto.