Capturan a presunta distribuidora de droga en la colonia Los Pinos, Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Una mujer fue capturada por las autoridades durante una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa. La detenida es señalada por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

La detención fue realizada por las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (4.º BPMOP), como parte de las operaciones de vigilancia y seguimiento orientadas al combate del narcomenudeo en la capital, según información oficial.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 56 envoltorios plásticos transparentes que contenían en su interior supuesta droga tipo crack. La evidencia fue asegurada por los agentes para ser incorporada al proceso de investigación.