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Aseguran plantación con aproximadamente 15,000 arbustos de supuesta hoja de coca en Colón

Una plantación de presuntos cultivos ilícitos fue asegurada por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en una zona montañosa del municipio de Limón, Colón

Aseguran plantación con aproximadamente 15,000 arbustos de supuesta hoja de coca en Colón

Las Fuerzas Armadas aseguraron una plantación con aproximadamente 15,000 arbustos de supuesta hoja de coca durante una operación en el departamento de Colón.

 Foto: Policía Militar
Colón, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), informaron sobre el aseguramiento de una plantación de supuesta hoja de coca en una zona montañosa de la aldea Campamento, municipio de Limón, departamento de Colón.

De acuerdo con la institución, la acción se llevó a cabo como parte de las operaciones permanentes de seguridad y combate al narcotráfico que desarrollan las fuerzas militares en diferentes sectores del país.

Durante la operación, el personal militar localizó un área de aproximadamente cinco manzanas de terreno cultivadas con alrededor de 15,000 arbustos de supuesta hoja de coca, los cuales presentaban una altura promedio de dos metros, según el informe oficial.

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Las autoridades detallaron que los efectivos de la PMOP aseguraron el perímetro de la plantación y realizaron reconocimientos preventivos en los sectores aledaños con el objetivo de garantizar la seguridad de la zona y descartar la presencia de otras actividades ilícitas.

Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no han informado sobre personas detenidas en relación con este aseguramiento.

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Redacción La Prensa
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