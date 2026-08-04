Aseguran plantación con aproximadamente 15,000 arbustos de supuesta hoja de coca en Colón

Colón, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), informaron sobre el aseguramiento de una plantación de supuesta hoja de coca en una zona montañosa de la aldea Campamento, municipio de Limón, departamento de Colón.

De acuerdo con la institución, la acción se llevó a cabo como parte de las operaciones permanentes de seguridad y combate al narcotráfico que desarrollan las fuerzas militares en diferentes sectores del país.

Durante la operación, el personal militar localizó un área de aproximadamente cinco manzanas de terreno cultivadas con alrededor de 15,000 arbustos de supuesta hoja de coca, los cuales presentaban una altura promedio de dos metros, según el informe oficial.