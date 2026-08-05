Messi volvió con golazo en torneo internacional y acecha a Cristiano Ronaldo

Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi volvió a pisar una cancha con Inter Miami después de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026 y lo hizo de la mejor manera: marcando. El astro argentino reapareció como titular con el conjunto estadounidense y dejó nuevamente una muestra de su calidad en el duelo ante Atlético San Luis de México por la Leagues Cup. Después de conquistar el subcampeonato del mundo tras caer en la gran final frente a España, Messi retomó la actividad a nivel de clubes y necesitó pocos minutos para volver a celebrar un gol. Inter Miami se encontraba abajo en el marcador, pero apareció la magia del capitán argentino para cambiar la historia del partido.

A los 11 minutos del encuentro, "La Pulga" recibió un preciso centro desde el sector izquierdo y, con una espectacular definición de volea, conectó el balón de primera intención para enviarlo al fondo de la portería y desatar la celebración de los aficionados del equipo de la MLS. Sin embargo, Messi no se conformó con abrir el marcador para su cuenta personal. Al minuto 44 volvió a hacerse presente en el marcador tras culminar otra gran acción ofensiva de Inter Miami, firmando así un doblete en la primera mitad y confirmando un regreso soñado con una actuación estelar en la Leagues Cup.

Persigue a CR7

Estos tantos significaron el gol número 921 de Lionel Messi en su carrera profesional, una cifra que confirma su vigencia y lo mantiene en la lucha por acercarse al récord histórico de máximos goleadores del fútbol mundial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con este nuevo registro, el argentino continúa persiguiendo a Cristiano Ronaldo, quien lidera actualmente la clasificación de goleadores históricos con 974 anotaciones oficiales, manteniendo viva una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte.