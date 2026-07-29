'La More' destapa cómo se dio su llegada a Choloma y deja: "¿Cómo me va a golear Benguché?

San Pedro Sula, Honduras.

Saúl Fox, mejor conocido como “La More”, se pasó por la sala de redacción de Diario LA PRENSA para contar todos los detalles de su incorporación al CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras. El creador de contenido aseguró que su llegada al fútbol profesional no es una decisión improvisada y recordó que viene de un proceso futbolístico desde categorías menores. “Esto no es una decisión que tomé ayer: ‘No, ya no quiero hacer videos, estoy aburrido, quiero ser jugador profesional’. No, yo vengo de una base, vengo de un proceso. Eso no es que ayer decidí jugar fútbol”, expresó. El nuevo portero del conjunto maquilero también habló sobre los detalles de su contrato y aseguró que su fichaje va más allá de una estrategia de marketing. “Soy uno de los mejores pagados ahí. Solo hay tres jugadores que están bien pagados, porque yo les doy mis números. Miren todos mis números, y si vengo aquí al club, es para venir a superar los números que ya doy”, comentó La More, quien además reveló que entre las condiciones acordadas están casa, transporte y seguridad para él y su familia. Como era de esperarse, Saúl Fox también dejó varias frases polémicas y con su característico sentido del humor sobre su posible debut en Primera División. El guardameta aseguró que no le preocupa enfrentar a delanteros de la Liga Nacional y lanzó un reto directo: “Benguché es el que no me puede golear, amigo. ¿Cómo me va a golear Benguché, hombre?”.

Además, explicó cómo imagina sus primeros minutos en la máxima categoría: “Que me metan cuando vayamos ganando 3 a 0, al minuto 85. 15 minutos necesito, porque entre menos me metan, menos es el riesgo de cag*r. En 15 minutos te garantizo que 3 a 0 no me pueden meter tres goles”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

ENTREVISTA DE LA MORE, FICHAJE DE CD CHOLOMA

¿Qué se siente ser el hombre del momento? Nada de Vozinha, ya nos olvidamos de Vozinha.

La verdad es que son cosas que pasan y creo que esto sucede a raíz de que viene de la mano de lo que nosotros estamos haciendo en redes sociales, lo que representamos en las redes. Entonces por ahí de repente todo es al doble, la presión social es al doble, el impacto es doble por esa razón de que nosotros nos conocen como personajes. La mayoría, creo que el 80, 90% de las personas me conocen como creador de contenido, no por la otra parte del fútbol. Ahora pues ya una faceta diferente, ya con el anuncio que hizo Choloma como nueva incorporación del equipo. Todos te conocen por TikTok, por crear contenido y demás, pero ahora que desde pequeño fuiste formativo en temas de fútbol, estuviste también en la academia de DC United, en la academia de Los Palacios, tu familia de Los Palacios, entonces esto representa que jugar en la primera división es un sueño para vos.

Sí, vengo de una familia futbolera, vengo de un proceso futbolístico, de todas las categorías, de U12, U14, U16. ¿Con quién? ¿No fue aplicado?

Sí, todo de la categoría de U12 hasta la U16 estuve en La Ceiba con el equipo de mi abuelo en Club Deportivo Merced. Estuve en todas esas categorías juveniles y ya luego pues me fui al DC United, entonces creo que ya es un proceso que hemos llevado de todas las etapas deportivas. ¿Y cómo fue esa etapa en el DC United? ¿Y cómo se da el fichaje? ¿Quién dijo: “A este nos lo llevamos para Estados Unidos”?

No, ahí mismo. Desde el salir de la academia de mi abuelo salí, ellos llegaron a hacer visorías y ahí me escogieron. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí y qué viviste ahí?

Pues mira que la verdad, pensé que ya no se iba a dar porque de ahí salieron varios jugadores para Costa Rica, otros hasta Inglaterra fueron. ¿De Merced?

Sí, de La Merced. Estaban haciendo visorías para cazadores de talentos, entonces a mí se me da la oportunidad de ir a Estados Unidos a probarme al equipo, entonces ya llego al equipo y me quedo ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el DC United y por qué no continuaste su carrera en los Estados Unidos?

Sí, la verdad que el fútbol en Estados Unidos va de la mano del estudio y realmente no tenía a alguien que me ayudara. Me fui solo, o sea, a mí sin ningún representante de aquí me fui solo y no tenía como alguien que estuviera ahí pendiente de lo que estaba haciendo. Entonces creo que en eso pues las indisciplinas que me fueron pasando las facturas. Igual las notas colegiales allá en Estados Unidos, como te digo, todo va de la mano del colegio y cuando tenés dos notas rojas que allá se le dice F, no sos parte del equipo. Luego me fui como que me fui desenfocando, pues. De la noche a la mañana me fui desenfocando, quería ir a entrenar y así fue que al final no se me dio porque, como te digo, pues era un cipote, no tenía muy claro. Tenía 18-19 años, entonces no sabía el impacto de lo que estaba sucediendo, no lo asimilaba. Ya cuando no estoy en el equipo, me vengo para Honduras con la intención de venir a jugar acá a un equipo, ya sea el Vida o el Victoria, que son de mi ciudad. Y solo llegué a beber, más que todas las mujeres diciéndome que es lindo porque yo venía blanquillo, labios rosados. Fue el clima de Estados Unidos. Diferente, ¿cómo venías?

Venía rico, rico, rico. No necesitaba ni sal ni limón, venía rico, riquísimo, mamad*, todo un atlético. ¿Te volvieron loco?

Me fui descontrolando y poco a poco ahí se fue perdiendo la pasión y el sueño de ser un jugador profesional, pero siempre trabajé para eso, solo que como te digo, pues por cosas de la vida no se dio. ¿Te arrepentiste?

Sí, claro. Uno se arrepiente, porque a medida que uno va madurando, voy entrando a los 20, a los 21 y dándome cuenta de la oportunidad que tenía en mis manos y no la pude aprovechar. Realmente eso te entra en frustración, te amargas. Por eso yo entiendo a un montón de gente ahí que pasa frustrada comentando en las redes, porque sí, yo ya pasé eso y esa frustración. Bueno, o sea, no soy feliz, no era feliz. Pasaba frustrado porque decía a todo mundo: “Mira la oportunidad que yo tuve”. No lloré, pero sí, sí, sí, entre una frustración y todo lo que miraba, yo pasaba predispuesto. Yo entiendo a la gente la frustración que tiene, yo entiendo eso, pero libérense, libérense, suéltense. Mirá, las cosas, vos no te puedes morir por cosas que sabes que no matan. Ahí viste que ya tiene un pacto ahí, ese tira un pacto y me voy. Vos no te puedes morir por cosas que vos sabes que no matan. ¿Y cuando mirabas a tus primos que les estaba yendo bien, que estaban atacando?

No, no, más gente en depresión porque miraba que todos mis compañeros de categoría iban creciendo. El Búho Meléndez de ahí salió, salió de La Merced, Jonathan Núñez, Darixon Vuelto, Junior Lacayo, que jugué con ellos y que estaba con ellos en reserva de Victoria. ¿Me entendés? Cuando ya viendo que todos mis compañeros evolucionando, debutando en Primera División, uy. ¿Qué estabas haciendo en ese momento?

No, nada, respirando. ¿Solo respirando?

Sí, ahí andaba recogiendo remesas ya. Entonces todo pues prácticamente el 80% de los jugadores que fueron de mi temporada, hoy en día todos están en Liga Nacional.

¿Y qué te decían tus familiares? Por ejemplo, esos jugadores que se acercaban a vos y te decían: “More, ¿por qué no seguís?”

Sí, que le pusiera, que me enfocara, que dejara, que no me la anduviera tirando de guapo porque al final ya me creía modelo porque me tenían engañado hace años también. Creo que eso me jodi* también porque me tenían engañado. Unas cipotas ahí, tenía como cuatro novias. Siempre he tenido bastantes novias. ¿Cuatro novias?

Tenía cuatro novias en la escuela, era el más popular de la escuela, colegios, sí. ¿Y sin ser famoso?

No, y sin ser famoso, solo porque era guapo pues. Bueno, estoy guapo, lo que pasa es que ahora soy ya guapo, ya un guapo maduro pues. Y luego se me presenta la situación de las redes sociales y ahí es donde aprovecho esa nueva etapa de dejar el sueño de futbolista. No, realmente el sueño de ser un futbolista nunca lo dejé, sino que simplemente no se dio, entonces. Tenías público ya por el tema del TikTok, a que es parte también de que tú sos una imagen a nivel nacional y que también quieren usar esto para atraer más público. ¿Qué es lo que tiene La More dentro del Choloma?

Bueno, al final del día la contratación tiene varias funciones. Voy a aprovechar de repente nuestras redes para impulsar al público a que vaya a los partidos. Entonces por ahí es una parte y la otra parte es tomar con responsabilidad el contrato. También estoy entrenando ya. Estoy entrenando normal, como un jugador. Esto no es una decisión que tomé ayer: “No, ya no quiero hacer videos, estoy aburrido, quiero ser jugador profesional”. No, vengo de una base, vengo ya de un proceso. Eso no es que ayer yo decidí jugar fútbol. Entonces de ahí viene eso. ¿Quién te llamó del Choloma?

Hablé con el presidente. Entonces ahí tuvimos la plática de la contratación. Luego estoy ya hace tres días. Solo que hasta ayer se hizo la presentación, pero ya tenía tres días. Estaba con el equipo, viendo la ciudad porque me toca mudarme para Choloma también, imagínense, con toda la familia y todo porque no puedo dormir solo. A mí me tiene que estar sobando la espalda, porque si no, no me duermo. Tengo que traer a mi familia para acá. Realmente es un cambio bien, pero sé que va a valer la pena lo que estamos haciendo. ¿Deberías debutar en la Liga Nacional?

Sí, voy a debutar contra Marathón. Cuando a cualquier equipo que le vayamos ganando 3 a 0, entro en el minuto 85. En 15 minutos no me pueden meter 3, 4 goles. Me mato, me mato, me mato, te lo juro. ¿Cómo me van a meter 3 goles en 15 minutos? ¿Quién no sería el jugador que te metería gol? ¿Messi?

¿Cómo evitarías que Messi no te anotase un gol? No, no se puede. Benguché es el que no me puede golear, amigo. ¿Qué han dicho los jugadores que son allegados a Saúl Fox, La More? ¿Quién te ha llamado?

Me ha llamado Junior Lacayo, Deybi Flores, mi amigo Deybi Flores, que me ha hablado también, echándome ánimo. Me escribió hoy en la mañana a mi padre, ponerle, meterle ahí. Y realmente mis primos también me hablaron. Que si era verdad, que cómo estaba la cosa. Pero More, ¿es verdad que tenés un contrato con Choloma o es marketing?

No, hace un año que tengo el contrato, no he arreglado. ¿Usted tiene el contrato?

Sí, toda la temporada. ¿Le pediste cláusula?

No, tengo todo ahí, con casa y todo. Tengo lo que me representa. Soy mi propio representante, a mí no me representa nadie. ¿Eres de los mejores pagados en el Choloma?

Sí, soy uno de los mejores pagados. ¿Del mejor o de los mejores?

Claro, soy de los mejores pagados ahí. Solo hay tres jugadores que están bien pagados, porque les doy mis números. Miren todos mis números, y si vengo aquí al club, es para venir a superar los números que ya doy. O al menos no vengo porque fama no quiero. Me imagino que el profe Héctor Vargas ya tuvo un acercamiento con La More.

No, nosotros hablamos ayer con el profe. Realmente él lo toma esto a bien, es algo que él no lo ve descabellado, sino que, como te digo, son culturas diferentes y ellos no lo ven con esa, como la gente que es chabacanada.