Trump pierde terreno entre republicanos y registra récord de descontento, según encuesta

Washington, Estados Unidos.

Un récord de 73 % de estadounidenses considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha atendido los problemas más urgentes del país, un descontento extendido entre los republicanos, cuyo apoyo ha caído a un nuevo mínimo, según una encuesta de la CNN publicada este miércoles. De acuerdo con el sondeo realizado a 1.225 adultos, solo el 27 % opina que Trump se ha ocupado de las prioridades correctas, en un contexto marcado por una impopular guerra en Irán y los altos precios de los combustibles y los alimentos.

En general, el índice de aprobación de Trump se sitúa en el 34 %, al mismo nivel del mínimo histórico registrado al final de su primer mandato (2017-2021), después de que sus seguidores atacaran el Capitolio para intentar detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. La encuesta demuestra que la mitad de los estadounidenses sondeados desaprueba firmemente la gestión del presidente, la cifra más alta de desaprobación en lo que va de sus mandatos. Por otro lado, su aprobación cayó a un mínimo histórico del 15 %. Entre los miembros de su propio partido, Trump reúne el apoyo del 78 %, un nuevo mínimo para un político que se jacta de tener un fuerte apoyo entre sus seguidores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse