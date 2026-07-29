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Trump amenaza a Irán por ataque a una base: "Le vamos a dar una jodida paliza"

Estos ataques elevan la temperatura y mantienen en vilo las negociaciones en la guerra, que ya supera los cinco meses, después de que Trump ordenara una pausa en las hostilidades

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 09:30 -
  • Agencia EFE
Trump amenaza a Irán por ataque a una base: Le vamos a dar una jodida paliza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con una contundente respuesta al ataque "sorpresa" contra una base aérea estadounidense en Jordania.

"Le vamos a dar una jodida paliza", aseguró tajante Trump en una entrevista con Fox News. "Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza", insistió el mandatario según un recuento de un reportero de la cadena.

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El republicano explicó que las fuerzas estadounidenses tuvieron solo unos minutos para interceptar y derribar los misiles balísticos lanzados por Teherán, y agregó que revisó un vídeo en el que se observa como los militares comunicaban coordenadas en tiempo real durante la operación.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) reivindicó este miércoles el ataque, que tuvo lugar en una jornada de renovado fuego cruzado, en la que EE.UU y Arabia Saudí ejecutaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak.

Washington respondió así a más de treinta ataques con drones dirigidos por la IRGC contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

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Trump indicó este miércoles a Fox News que los ataques conjuntos de EE.UU. y Arabia Saudí contra las milicias chiíes de Irak aliadas con Irán fueron coordinados antes con el Gobierno iraquí.

El presidente estadounidense calificó de "cáncer" a estos grupos y advirtió de que estudia nuevas acciones contra ellos.

Estos ataques elevan la temperatura y mantienen en vilo las negociaciones en la guerra, que ya supera los cinco meses, después de que Trump ordenara una pausa en las hostilidades para avanzar un diálogo de paz estancado.

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Agencia EFE
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