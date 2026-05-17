Reforma propone cadena perpetua y hasta 40 años de cárcel por femicidio

Tegucigalpa, Honduras

Ante el alarmante registro de 76 mujeres asesinadas en lo que va de 2026, el Congreso Nacional recibió una propuesta de reforma al Código Penal orientada a endurecer las sanciones contra el delito de femicidio en Honduras. La iniciativa plantea aumentar la pena base de 30 a 40 años de reclusión e introducir la prisión perpetua revisable en casos agravados, como crímenes con ensañamiento, violencia sexual previa o cuando el asesinato ocurra frente a los hijos de la víctima. La reforma al artículo 208 del Código Penal también eliminaría beneficios penitenciarios para los condenados por femicidio, quienes no podrían acceder a libertad condicional, conmutación de pena, amnistía ni indulto.

De aprobarse, los sentenciados por femicidio no podrán acceder a libertad condicional, conmutación de pena, amnistía ni indulto. Asimismo, el proyecto propone declarar el delito imprescriptible, permitiendo que el Estado persiga judicialmente a los responsables sin límite de tiempo. "Queremos elevar este delito de 30 a 40 años y que no prescriba, porque hoy vemos que estamos en indefensión; somos uno de los países con mayor índice de violencia contra la mujer y no debemos permitir que una más muera a causa de esta violencia", manifestó Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal de Honduras (PLH).