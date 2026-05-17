De Lempira a Europa, enfermero hondureño destaca en Alemania

San Pedro Sula, Honduras.

A casi nueve mil kilómetros de distancia, Carlos Daniel Miranda inicia su jornada entre pasillos blancos, equipos médicos de alta precisión y un sistema de salud en el que la labor de los enfermeros hondureños ha comenzado a ganar reconocimiento. Tiene 28 años y una historia de superación marcada por muchas dificultades, decisiones académicas, determinación y la convicción de que la enfermería podía abrirle un camino distinto. En entrevista con LA PRENSA, el joven originario del municipio de Gracias, Lempira, contó que desde niño el sector salud le pareció fascinante, por lo que soñaba con estudiar medicina. Sin embargo, al crecer, la situación económica de su familia lo llevó a replantear su rumbo y optar por una licenciatura en Enfermería, sin imaginar que años después esa decisión se convertiría en el puente para comenzar una carrera profesional en Europa.

Ingresó a la universidad en 2017 en Santa Rosa de Copán, tras aprobar el examen de admisión. Dos años después, en 2019, se trasladó a San Pedro Sula para continuar sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-Vs). Carlos Daniel compartió que durante esa etapa enfrentó múltiples retos. Al llegar a la Ciudad Industrial se hospedó en la casa de la familia de un amigo durante un par de años. Más adelante, al independizarse, combinó las clases con trabajos temporales. No obstante, conforme avanzaba en la carrera, trabajar se volvió casi imposible, por lo que recurrió a un tío que le prestó el dinero necesario para sostenerse y finalizar sus estudios. Durante su paso por las aulas universitarias, destacó por su liderazgo al ser electo presidente de su carrera entre 2022 y 2024, desde donde impulsó iniciativas estudiantiles, convenios y proyectos de vinculación.

Entre esos proyectos surgieron acercamientos con programas de formación y reclutamiento internacional para profesionales de enfermería. Fue así como conoció a Intermed Personal, una empresa dedicada a la gestión de enfermeros para el mercado laboral alemán. A partir de ahí comenzó a estudiar el idioma alemán y tras obtener su título universitario en 2024, con apoyo de amigos, familia y compañeros, reunió los 500 euros que necesitaba para comenzar su proceso de aplicación a una plaza de enfermero en Alemania. El hondureño explicó que Intermed cobra ese monto inicial para asegurar que los participantes no abandonen el proceso, pero que el resto de los gastos es cubierto por la empresa contratante y que los 500 euros son devueltos cuando el profesional inicia a laborar en Alemania. Acerca de su experiencia en el sistema de salud alemán, relató que en enero de 2025 recibió la confirmación de su contratación. Semanas después realizó el trámite de visa y, a finales de febrero, ya se encontraba en Alemania con contrato firmado y horarios de rotación.