Gracias, Lempira

En los primeros días de 2026, la ciudad de los confines respira un aire de renovación. El nuevo mandato municipal, encabezado por Mario Salvador Cálix, alcalde de Gracias, conocido popularmente como “El Chelito” Cálix, ha generado una ola de impresiones tanto entre los habitantes como entre los turistas que visitan la joya colonial del occidente de Honduras.

Lo que antes representaba un desafío en materia de movilidad, hoy se presenta, según los ciudadanos, como un ejemplo de organización. La administración municipal ha logrado lo que durante años fue considerado una tarea pendiente, el reordenamiento estratégico de los vendedores ambulantes.

Debido a una gestión de diálogo y la planificación, las calles de la ciudad están despejadas, permitiendo que la arquitectura histórica de la ciudad recupere su protagonismo. Al recorrer el centro histórico, el cambio es palpable:

Limpieza: Un despliegue constante de cuadrillas municipales asegura que cada rincón mantenga una estética ordenada y agradable. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Seguridad y educación: Se ha reforzado la presencia municipal para garantizar que visitantes y pobladores se sientan protegidos y debidamente orientados. Vistosidad histórica: Los edificios emblemáticos resaltan sin la saturación visual que predominó en años anteriores. “Queremos que Gracias sea un modelo a seguir en todo el país. Estamos preparando nuestros sitios turísticos municipales con los más altos estándares de educación y seguridad para recibir a todos con los brazos abiertos”, expresó Mario Salvador Cálix, alcalde de Gracias, en declaraciones recientes a la prensa.

Para este 2026, el objetivo de las autoridades es posicionar a Gracias no solo como un destino histórico, sino como una ciudad moderna en su gestión y fiel a su esencia tradicional. Turistas nacionales y extranjeros han manifestado su satisfacción al recorrer aceras despejadas y disfrutar de un entorno que invita al descanso y al aprendizaje cultural.