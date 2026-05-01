Temperaturas de hasta 41 grados se registrarán este viernes 1 de mayo en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con el pronóstico, el transporte de humedad desde el mar Caribe generará precipitaciones leves en áreas montañosas de las regiones norte y oriente.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este viernes 1 de mayo persistirán condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, aunque se prevén algunas lluvias débiles y aisladas en zonas específicas de Honduras.

Asimismo, por la tarde, la brisa proveniente del océano Pacífico provocará lluvias débiles y dispersas en el suroccidente del país.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas elevadas en varias regiones, destacando valores de hasta 41 grados Celsius en los departamentos de Choluteca y Valle, siendo estas las zonas más calurosas del país durante esta jornada.

Otras temperaturas máximas incluyen 34 grados en Cortés, Comayagua, Olancho y Yoro; 33 grados en Colón, Santa Bárbara y Ocotepeque; 32 grados en Atlántida, Copán, Lempira y Francisco Morazán; mientras que en Gracias a Dios, Islas de la Bahía, La Paz y El Paraíso se esperan máximas de 31 grados.

Por su parte, Intibucá registrará una de las temperaturas más frescas con una máxima de 25 grados, registrando condiciones más templadas en las zonas altas del occidente del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación, principalmente a las personas que participarán en las marchas del Día del Trabajador en diferentes ciudades de Honduras.