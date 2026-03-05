  1. Inicio
Hallan sin vida a hombre dentro de una vivienda en construcción en Guaimaca

La víctima fue identificada como Wuilzon Alexander López, de 32 años de edad. Según los primeros reportes, el hombre presentaba varias heridas provocadas de forma violenta

Wuilzon Alexander López fue asesinado dentro de la vivienda en construcción.
Guaimaca, Francisco Morazán.

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este jueves 5 de marzo en el interior de una construcción inconclusa en colonia Municipal, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

De acuerdo con vecinos de la zona, el cadáver fue descubierto dentro de la vivienda que aún no ha sido terminada de construir, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades policiales.

La víctima fue identificada como Wuilzon Alexander López, de 32 años de edad. Según los primeros reportes, el hombre presentaba varias heridas provocadas de forma violenta, presuntamente con un machete.

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para resguardar la escena y comenzar con las primeras investigaciones del caso.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el crimen y se desconoce quiénes estarían detrás del hecho. Las autoridades indicaron que continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

