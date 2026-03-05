Hallan sin vida a hombre dentro de una vivienda en construcción en Guaimaca

Guaimaca, Francisco Morazán.

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este jueves 5 de marzo en el interior de una construcción inconclusa en colonia Municipal, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

De acuerdo con vecinos de la zona, el cadáver fue descubierto dentro de la vivienda que aún no ha sido terminada de construir, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades policiales.