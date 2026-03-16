Doloroso adiós: Kenneth se despide de su madre y hermanito fallecidos en accidente

Acompañado de su abuela, el menor Kenneth Alejandro Vásquez, entre lágrimas, se despide este lunes de su madre y hermanito, quienes fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en Potrerillos, Cortés.
La madre y el hermanito de Kenneth están siendo velados por sus familiares en su natal Arenales, Chinacla, municipio de Marcala, departamento de La Paz.
Lo que sería un día de celebración y alegría, terminó convirtiéndose en una pesadilla para Kenneth, quien se dirigía con su familia hacia la playa en Omoa para festejar su cumpleaños. “Justo hoy que cumplo 13 años se me muere mi mamita”, relató Kenneth en la escena del accidente.
La madre y el hermanito de Kenneth fueron identificados como Ilda Ester Gutiérrez Vásquez y Kíver Alejandro Pineda Gutiérrez, ambos originarios de Arenales, Chinacla, en Marcala, La Paz.
La familia viajaba desde esa localidad, en el suroccidente, hacia Omoa, Cortés, con la intención de celebrar el cumpleaños de Kenneth en la playa.
El accidente se suscitó luego de que el conductor del bus “rapidito” en el que se transportaba Kenneth y su familia, perdió el control del volante, salió de la calzada y volcó sobre el pavimento.
Testigos del hecho aseguraron que la excesiva velocidad del vehículo fue la causa principal del volcamiento.
"No sé qué le pasó al conductor, yo creo que se durmió porque venía diciendo que tenía sueño", dijo Kenneth.
Varias personas lo auxiliaron mientras asimilaba la dolorosa pérdida de sus familiares en el terrible percance de tránsito en la CA-5 norte.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) inició con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en el accidente de tránsito.