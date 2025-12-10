Entre L3,000 y L4,000 millones circularán en el valle de Sula por pago de aguinaldo

San Pedro Sula, Honduras.

Entre L3,000 y L4,000 millones se espera que circulen en el Valle de Sula durante la temporada navideña con el pago del aguinaldo o décimo tercer mes de salario, según estimaciones de la Micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme). Tras un año marcado por altos costos operativos, una baja en el consumo y tensiones políticas, los emprendedores de la zona norte ven en diciembre una oportunidad para recuperar parte de las pérdidas acumuladas, aunque mantienen la cautela. Efraín Rodríguez, representante la Mipyme en San Pedro Sula, apuntó que el optimismo es moderado, pues, aunque la tranquilidad con que se desarrolló el proceso electoral permitió una ligera reactivación, los discursos de algunos actores políticos han generado incertidumbre. Rodríguez explicó que la temporada navideña es clave para miles de pequeños negocios que dependen de este período para equilibrar sus finanzas. Calculó que solo en el Valle de Sula se mueven entre L3,000 y L4,000 millones cada diciembre.

Otro elemento que ha impacto al sector es la tardía contratación de personal temporal. Rodríguez dijo que la incertidumbre previa a las elecciones retrasó las decisiones de empresarios y emprendedores, que suelen ampliar planilla en diciembre para cubrir la alta demanda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, el temor a protestas o actos vandálicos persiste. "La paz que se vivió el día de las elecciones dio confianza para iniciar compras a proveedores y aumentar la producción, pero debido a que aún no hay resultados, y a las posturas de algunos políticos, tanto consumidores como empresarios están siendo cautelosos", expresó. Agregó que a la compleja coyuntura política se suman el alto costo de la energía, el limitado acceso a financiamiento y cierre de empresas que han generado estancamiento económico y pérdida de empleos, impactando el poder adquisitivo de los hogares.

En esa misma línea, Victoriono Carranza, representante de Gremype, señaló que las ventas cayeron alrededor del 70% este año, una baja que considera “como nunca antes” en los últimos cinco años. Pese a ello, conserva la esperanza de que diciembre permita cierto alivio, aunque reconoce que las pequeñas empresas que se dedican a la elaboración de productos a la medida, como prendas de vestir o calzado, cuentan con poco tiempo entre el pago del décimo tercero y la Navidad para aumentar su producción. Carranza estima que en el Valle de Sula circularán al menos L3,000 millones durante la temporada, cifra significativa, pero que considera "insuficiente si se compara con los años de mayor dinamismo, cuando se movían hasta L16,000 millones entre octubre y febrero". Recordó que hace unos diez años, en ese período se generaban hasta 30,000 empleos temporales, pero hoy apenas se alcanzarán de 4,000 a 6,000. "Esto permitía que personas que estaban estudiando no solo adquirieran experiencia laboral, sino que también pudieran comprar sus libros y uniformes con lo que ganaban en vacaciones", dijo.