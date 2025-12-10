Ultiman a hombre en el segundo anillo de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Un hombre fue ultimado a tiros la mañana de este miércoles en el segundo anillo, entre la 15 y 16 calle de la colonia Pastor Zelaya, en San Pedro Sula.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, varios individuos habrían interceptado a la víctima cuando esta se desplazaba por la zona. El hombre habría intentado escapar, pero fue alcanzado y atacado con arma de fuego.