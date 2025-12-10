Ultiman a hombre en el segundo anillo de San Pedro Sula

Un hombre fue ultimado a tiros la mañana de este miércoles en el segundo anillo, entre la 15 y 16 calle de la colonia Pastor Zelaya, en San Pedro Sula.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, varios individuos habrían interceptado a la víctima cuando esta se desplazaba por la zona. El hombre habría intentado escapar, pero fue alcanzado y atacado con arma de fuego.
El cuerpo quedó tendido sobre la vía pública y, según los primeros reportes, sus pertenencias quedaron en el lugar.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área a la espera del equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente.
Hasta ahora, la identidad del fallecido no ha sido confirmada y la Policía informó que continúa recabando indicios para establecer una hipótesis del caso.