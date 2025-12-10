  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ultiman a hombre en el segundo anillo de San Pedro Sula

El cuerpo del hombre quedó tendido en el pavimento del segundo anillo, entre la 15 y 16 calle de la colonia Pastor Zelaya.

Ultiman a hombre en el segundo anillo de San Pedro Sula

El crimen ocurrió en el segundo anillo, entre la 15 y 16 calle de la colonia Pastor Zelaya.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés.

Un hombre fue ultimado a tiros la mañana de este miércoles en el segundo anillo, entre la 15 y 16 calle de la colonia Pastor Zelaya, en San Pedro Sula.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, varios individuos habrían interceptado a la víctima cuando esta se desplazaba por la zona. El hombre habría intentado escapar, pero fue alcanzado y atacado con arma de fuego.

Aún no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

Aún no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

 (Foto: LA PRENSA)

El cuerpo quedó tendido sobre la vía pública y, según los primeros reportes, sus pertenencias quedaron en el lugar.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área a la espera del equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente.

Hasta ahora, la identidad del fallecido no ha sido confirmada y la Policía informó que continúa recabando indicios para establecer una hipótesis del caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias