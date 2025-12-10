Muere hombre con obesidad extrema tras ser sacado de su vivienda

La Ceiba, Atlántida

Franklin Escobar (de 45 años) reconocido como uno de los hombres con mayor peso en Honduras, 618 libras, murió este miércoles tras presentar severas complicaciones respiratorias en su domicilio, ubicado en la aldea El Pino, municipio de El Porvenir, Atlántida. La emergencia se activó cuando sus familiares solicitaron apoyo a los cuerpos de socorro para trasladarlo a un centro hospitalario, debido al grave estado de salud en que se encontraba. El sobrepeso extremo complicó la atención y el traslado.

Ante el llamado, el Cuerpo de Bomberos de la estación de El Porvenir acudió de inmediato. Debido a la magnitud del operativo, fue necesario solicitar refuerzos de varias unidades y personal de la estación central de La Ceiba. Según los reportes, varios bomberos participaron en la movilización del paciente. Finalmente, Escobar fue trasladado en la paila del vehículo bomberil, ya que las ambulancias convencionales no cuentan con el espacio ni las condiciones adecuadas para un traslado de este tipo. Fue llevado de urgencia al Hospital Atlántida, en La Ceiba. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal de socorro, Franklin Escobar falleció al momento de ingresar al centro hospitalario, presumiblemente por insuficiencia respiratoria aguda asociada a su condición de obesidad mórbida.

El fallecimiento de Franklin Escobar pone en evidencia los desafíos logísticos y médicos que enfrentan los servicios de emergencia del país ante casos de obesidad extrema.

Antecedente similar