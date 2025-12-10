Santa Rosa de Copán realiza su V cabildo abierto de rendición de cuentas

Santa Rosa de Copán, Honduras

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán cerró el 2025 con un acto de transparencia y participación ciudadana al llevar a cabo su V Cabildo Abierto de Información y Rendición de Cuentas.

El evento se realizó con el propósito de informar directamente a la población sobre la inversión de los impuestos municipales destinados al desarrollo de la ciudad.

El alcalde Aníbal Alvarado presidió la jornada junto a la mayoría de los miembros de la Corporación Municipal, reafirmando el compromiso de la administración con la integridad fiscal.