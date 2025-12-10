Santa Rosa de Copán realiza su V cabildo abierto de rendición de cuentas

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán cerró el 2025 con un acto de transparencia y participación ciudadana al llevar a cabo su V Cabildo Abierto de Información y Rendición de Cuentas.
El evento se realizó con el propósito de informar directamente a la población sobre la inversión de los impuestos municipales destinados al desarrollo de la ciudad.
El alcalde Aníbal Alvarado presidió la jornada junto a la mayoría de los miembros de la Corporación Municipal, reafirmando el compromiso de la administración con la integridad fiscal.
“Esta fiesta de rendición de cuentas, en la que incluso realizamos sorteos de canastas familiares para la población, es un claro ejemplo de que la transparencia no es solo una obligación, sino una celebración con el pueblo”, declaró Alvarado.
En su intervención, el alcalde destacó que la municipalidad suma 31 años promoviendo la integración de la ciudadanía en diferentes instancias, con un enfoque especial en el turismo y en la meta de convertir a Santa Rosa de Copán en una de las municipalidades más transparentes del país.
El edil instó a otras corporaciones municipales a seguir este ejemplo “importante y transparente”, para que sus poblaciones conozcan “cómo se invierten sus impuestos”.
Con este aabildo abierto, la Municipalidad de Santa Rosa de Copán no solo cumple con un deber legal, sino que consolida su trayectoria como referente en gobernanza abierta y participación ciudadana, demostrando cómo la contribución de cada ciudadano se traduce en progreso tangible para la capital del departamento.