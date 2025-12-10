Caen integrantes de Las Fénix, acusadas de hurtos en comercios de SPS

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional arrestó a tres mujeres, supuestas integrantes de la banda Las Fénix, cuando intentaban robar en una tienda ubicada detrás de un centro comercial en San Pedro Sula, donde fueron sorprendidas con varias pulseras bañadas en oro presuntamente sustraídas.

Según el reporte oficial, el personal del negocio retuvo a las sospechosas y alertó al Sistema de Emergencias 911. Minutos después, agentes policiales llegaron al lugar y arrestaron a las tres mujeres, de 38, 39 y 52 años, quienes no portaban documentos de identidad.