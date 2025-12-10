  1. Inicio
Caen integrantes de Las Fénix, acusadas de hurtos en comercios de SPS

De acuerdo con el informe policial, las tres mujeres detenidas forman parte de un grupo que operaría robando en supermercados y tiendas de San Pedro Sula

Las detenidas son tres mujeres, a quienes se les decomisó seis pulseras bañadas en oro y dinero en efectivo.

 Fotografía: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional arrestó a tres mujeres, supuestas integrantes de la banda Las Fénix, cuando intentaban robar en una tienda ubicada detrás de un centro comercial en San Pedro Sula, donde fueron sorprendidas con varias pulseras bañadas en oro presuntamente sustraídas.

Según el reporte oficial, el personal del negocio retuvo a las sospechosas y alertó al Sistema de Emergencias 911. Minutos después, agentes policiales llegaron al lugar y arrestaron a las tres mujeres, de 38, 39 y 52 años, quienes no portaban documentos de identidad.

Durante la inspección, las autoridades hallaron dinero en efectivo de distintas denominaciones y seis pulseras bañadas en oro valoradas en aproximadamente mil lempiras cada una.

Estos indicios refuerzan la hipótesis de que forman parte de un grupo que operaría robando en supermercados y tiendas de San Pedro Sula y lugares aledaños.

Tras su captura, fueron trasladadas a la Primera Estación Policial, donde se prepara el expediente por los delitos de hurto y amenazas contra un testigo del establecimiento afectado.

La Policía continúa investigando si las detenidas están relacionadas con otros robos recientes registrados en la zona.

