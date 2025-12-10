Capturan a dos presuntos pandilleros mientras cobraban extorsión en Comayagüela

La Policía Nacional reportó la detención de dos supuestos miembros de la pandilla 18, en la colonia El Carrizal de Comayagüela, mientras realizaban un cobro de extorsión a comerciantes de la zona.
Los detenidos fueron identificados como Franklin Nahum López López, de 31 años, conocido como El Negro, quien ya tenía antecedentes por tráfico de drogas y portación ilegal de armas; y Javier García Castillo, de 30 años, alias El Sapito, cuyo historial delictivo incluye asociación para delinquir, robo con arma y lesiones.
De acuerdo con las investigaciones, los dos pertenecían a una estructura dedicada a cobrar extorsión de forma semanal a transportistas y pequeños comerciantes y a planificar ataques armados contra quienes se negaran a pagar.
Las autoridades afirmaron que mantenían amedrentado el lugar con amenazas constantes.
Durante la operación, los agentes les decomisaron dinero en efectivo presuntamente producto de la extorsión, dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense y un vehículo turismo que habría sido utilizado para movilizarse mientras cometían los ilícitos.
La Policía indicó que los sospechosos serán puestos a disposición de los juzgados correspondientes, donde enfrentarán cargos por extorsión, asociación para delinquir y otros delitos vinculados a sus actividades criminales.