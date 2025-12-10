  1. Inicio
Realizan allanamientos por presunto lavado de activos y extorsión en Tegucigalpa y Olancho

Las autoridades detectaron que los sospechosos manejaron más de 23.4 millones de lempiras en créditos y débitos en nueve cuentas bancarias y una billetera electrónica producto de la extorsión a negocios

Realizan allanamientos por presunto lavado de activos y extorsión en Tegucigalpa y Olancho

Según la investigación, los sospechosos obligaban a las víctimas a transferir dinero a cuentas bancarias y billeteras electrónicas.
Tegucigalpa, Honduras.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutó este jueves varios allanamientos en Tegucigalpa y Juticalpa, Olancho, para desmantelar una red que, según las investigaciones, habría movido más de 23 millones de lempiras mediante extorsiones y depósitos realizados en cuentas bancarias y billeteras electrónicas.

De acuerdo con el Ministerio Público, los sospechosos llegaban a distintos comercios para exigir pagos semanales bajo amenazas de muerte.

Los dueños de los negocios debían depositar el dinero en cuentas a nombre de los mismos extorsionadores y enviar el comprobante de la transacción al número telefónico que les proporcionaban.

Un dictamen financiero permitió detectar que uno de los implicados manejó más de 23.4 millones de lempiras en créditos y débitos en nueve cuentas bancarias y una billetera electrónica.

Otro sospechoso registró movimientos entre 4.9 y 4.7 millones, mientras que un tercer involucrado no pudo justificar más de 6.4 millones de lempiras.

Las investigaciones también revelaron que, desde el centro penal de Támara, se realizaron llamadas intimidatorias con el mismo fin: obligar a las víctimas a transferir dinero a cuentas bancarias o billeteras electrónicas.

En Juticalpa, Olancho se allanaron dos inmuebles.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fessco), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la unidad adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP), encabezó los operativos que buscan capturar a los presuntos integrantes de esta estructura delictiva.

Los allanamientos se ejecutaron con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la 115 Brigada de Infantería de Juticalpa.

Las autoridades aseguraron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance total de esta red y capturar a todos sus integrantes.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
