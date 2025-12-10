Realizan allanamientos por presunto lavado de activos y extorsión en Tegucigalpa y Olancho

Tegucigalpa, Honduras.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutó este jueves varios allanamientos en Tegucigalpa y Juticalpa, Olancho, para desmantelar una red que, según las investigaciones, habría movido más de 23 millones de lempiras mediante extorsiones y depósitos realizados en cuentas bancarias y billeteras electrónicas. De acuerdo con el Ministerio Público, los sospechosos llegaban a distintos comercios para exigir pagos semanales bajo amenazas de muerte.

Los dueños de los negocios debían depositar el dinero en cuentas a nombre de los mismos extorsionadores y enviar el comprobante de la transacción al número telefónico que les proporcionaban. Un dictamen financiero permitió detectar que uno de los implicados manejó más de 23.4 millones de lempiras en créditos y débitos en nueve cuentas bancarias y una billetera electrónica. Otro sospechoso registró movimientos entre 4.9 y 4.7 millones, mientras que un tercer involucrado no pudo justificar más de 6.4 millones de lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las investigaciones también revelaron que, desde el centro penal de Támara, se realizaron llamadas intimidatorias con el mismo fin: obligar a las víctimas a transferir dinero a cuentas bancarias o billeteras electrónicas.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fessco), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la unidad adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP), encabezó los operativos que buscan capturar a los presuntos integrantes de esta estructura delictiva.