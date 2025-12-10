Identifican a presuntos asesinos del candidato a diputado Óscar Bustillo

San Pedro Sula

Dos presuntos responsables de la muerte del candidato a diputado por Libertad y Refundación (Libre), Óscar Bustillo, fueron presentados esta tarde, luego de ser capturados en horas tempranas de este miércoles en Yoro, tras una serie de allanamientos.

Los dos sujetos fueron identificados como Erlin Margarito Escoto y Aníbal Josué Aguilar, quienes, de acuerdo con las autoridades policiales, tenían una orden de captura emitida por un juzgado de San Pedro Sula por suponerlos responsables del asesinato de Bustillo.

Durante la presentación, algunos medios se acercaron a los sospechosos y pudieron hacerles algunas preguntas. A Aguilar se le preguntó si sabía por qué lo detenían: “Ellos saben las investigaciones que tienen”, respondió. También le preguntaron dónde estaba a la hora del crimen: “Estaba en unas diligencias personales”, contestó.

Asimismo, las autoridades policiales no descartan que haya más capturas por este caso. Sobre el móvil del crimen, expresaron que las investigaciones continúan y que se revisan ciertos elementos, los cuales están reservados, de momento.