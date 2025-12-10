Identifican a presuntos asesinos del candidato a diputado Óscar Bustillo

Dos presuntos responsables de la muerte del candidato a diputado por Libertad y Refundación (Libre), Óscar Bustillo, fueron presentados esta tarde, luego de ser capturados en horas tempranas de este miércoles en Yoro, tras una serie de allanamientos.
Los dos sujetos fueron identificados como Erlin Margarito Escoto y Aníbal Josué Aguilar, quienes, de acuerdo con las autoridades policiales, tenían una orden de captura emitida por un juzgado de San Pedro Sula por suponerlos responsables del asesinato de Bustillo.
Durante la presentación, algunos medios se acercaron a los sospechosos y pudieron hacerles algunas preguntas. A Aguilar se le preguntó si sabía por qué lo detenían: “Ellos saben las investigaciones que tienen”, respondió. También le preguntaron dónde estaba a la hora del crimen: “Estaba en unas diligencias personales”, contestó.
Asimismo, las autoridades policiales no descartan que haya más capturas por este caso. Sobre el móvil del crimen, expresaron que las investigaciones continúan y que se revisan ciertos elementos, los cuales están reservados, de momento.
Muerte de Óscar Bustillo
El hecho ocurrió en el barrio Montecristo de la ciudad de Yoro, el 9 de septiembre de 2025. Las indagaciones policiales establecen que en el crimen participaron dos individuos que se habrían ocultado en una casa abandonada y que interceptaron al ingeniero para quitarle la vida.
Tras el ataque, el candidato fue trasladado con vida al Hospital Manuel de Jesús Subirana, donde minutos después se confirmó su muerte.
Familiares del aspirante a diputado señalaron que no tenía enemistades personales y manifestaron desconocer los motivos del crimen.
El asesinato de Bustillo Oseguera generó consternación en el departamento de Yoro, pues era un líder político popular que se perfilaba para obtener un curul en el Congreso Nacional.
Bustillo, originario de San Luis, Olanchito, aspiraba por primera vez a una diputación en representación de Libre.