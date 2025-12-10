Este sería el nuevo requisito para turistas que viajan a EEUU

Viajar a Estados Unidos podría volverse más exigente para ciertos turistas: el Gobierno planea solicitar un nuevo requisito de ingreso. La propuesta ya está sobre la mesa y ha generado debate. ¿A quiénes afectaría?
La propuesta, impulsada durante la administración de Donald Trump, busca ampliar los requerimientos para ingresar al país mediante el programa de exención de visa.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la medida afectará a los viajeros que usan el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (Esta), ya que deberán completar información adicional.
El programa Esta permite que ciudadanos de 42 países, como Reino Unido, Japón, Australia y varios europeos, ingresen por menos de 90 días sin visa.
El principal cambio sería el historial de redes sociales de los últimos cinco años como requisito de ingreso, que incluye el suministro de perfiles, usuarios y enlaces de redes sociales, algo que desde 2016 figuraba únicamente como una pregunta opcional.
También se incluirán los números de teléfono y correos electrónicos de los últimos cinco años, además de datos sobre familiares cercanos.
Aunque desde 2016 ya existía un apartado para redes sociales, este era completamente opcional y no generaba consecuencias si el usuario no lo llenaba.
Ahora, la intención es volver esa información obligatoria, aunque no está claro cómo afectaría la aprobación de las solicitudes.
La medida forma parte del plan más amplio de la administración Trump para endurecer los procesos migratorios y restringir distintos tipos de entrada al país.
Además, las autoridades ya han aumentado el escrutinio sobre estudiantes extranjeros, incluso evaluando sus publicaciones y actividad digital como parte de sus trámites.