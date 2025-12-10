Este sería el nuevo requisito para turistas que viajan a EEUU

  1. Inicio
Visitantes de decenas de países podrían verse obligados a entregar un historial poco común; la propuesta ya genera debate

Viajar a Estados Unidos podría volverse más exigente para ciertos turistas: el Gobierno planea solicitar un nuevo requisito de ingreso. La propuesta ya está sobre la mesa y ha generado debate. ¿A quiénes afectaría?

 Fotografía: Agencia EFE
La propuesta, impulsada durante la administración de Donald Trump, busca ampliar los requerimientos para ingresar al país mediante el programa de exención de visa.

 Fotografía: Agencia EFE
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la medida afectará a los viajeros que usan el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (Esta), ya que deberán completar información adicional.

 Fotografía: Agencia EFE
El programa Esta permite que ciudadanos de 42 países, como Reino Unido, Japón, Australia y varios europeos, ingresen por menos de 90 días sin visa.

 Fotografía: Agencia EFE
El principal cambio sería el historial de redes sociales de los últimos cinco años como requisito de ingreso, que incluye el suministro de perfiles, usuarios y enlaces de redes sociales, algo que desde 2016 figuraba únicamente como una pregunta opcional.

 Fotografía: Agencia EFE
También se incluirán los números de teléfono y correos electrónicos de los últimos cinco años, además de datos sobre familiares cercanos.

 Imagen de referencia generada con inteligencia artificial
Aunque desde 2016 ya existía un apartado para redes sociales, este era completamente opcional y no generaba consecuencias si el usuario no lo llenaba.

 Fotografía: Agencia EFE
Ahora, la intención es volver esa información obligatoria, aunque no está claro cómo afectaría la aprobación de las solicitudes.

 Fotografía: Agencia EFE
La medida forma parte del plan más amplio de la administración Trump para endurecer los procesos migratorios y restringir distintos tipos de entrada al país.

 Fotografía: Agencia EFE
Además, las autoridades ya han aumentado el escrutinio sobre estudiantes extranjeros, incluso evaluando sus publicaciones y actividad digital como parte de sus trámites.

 Fotografía: Agencia EFE
