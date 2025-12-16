Directores departamentales podrán aprobar traslados de docentes

Tegucigalpa, Honduras

A pocos días de su nombramiento y a menos de dos meses de concluir en el cargo, Rodríguez ha implementado algunos cambios en los trámites que realiza la Secretaría de Educación.

El proceso para aprobar las solicitudes de traslados interdepartamentales de los docentes será descentralizado, según lo autorizó Jaime Rodríguez, ministro de Educación.

Entre las medidas más recientes figura la autorización a los directores departamentales de Educación para que ejecuten todas las solicitudes de traslado interdepartamental de maestros que han sido ingresadas sin contar con el visto bueno de la secretaría.

Mediante la circular 0225-DSE-2025, Rodríguez instruyó a los directores departamentales a aplicar el artículo 112 del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño, el cual establece que cuando el traslado de un docente sea solicitado hacia otro departamento, deberá ser aprobado por el director departamental de Educación del lugar donde se solicita la ubicación, quien deberá comunicarlo a la junta de selección respectiva.

El reglamento establece además que los traslados deberán realizarse atendiendo el siguiente orden estricto de prioridades: seguridad personal; enfermedad; integración familiar; lugar de origen; y casos fortuitos, fuerza mayor o calamidad doméstica.

“Se solicita darle el trámite correspondiente a todas las solicitudes ingresadas en sus respectivas direcciones departamentales; no es necesario el visto bueno de este Despacho Ministerial”, indica el oficio.

En los últimos años, el proceso se había realizado de esa manera; sin embargo, durante esta administración la decisión final recaía en el titular de la Secretaría de Educación, quien en ese entonces era Daniel Esponda, indicaron maestros.

Es decir, aunque el procedimiento se regía por lo establecido en el Estatuto del Docente, el proceso estaba centralizado en las máximas autoridades de la Secretaría.

Según algunos docentes, la decisión del ahora exministro tenía como objetivo evitar la manipulación de los traslados; no obstante, otros maestros cuestionaron que el mecanismo se utilizaba para favorecer a docentes allegados.