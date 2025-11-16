Salvador Nasralla hace cierre de campaña en Potrerillos y Villanueva

Con una caminata y un discurso eufórico, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, encabezó este domingo 16 de noviembre el cierre de su campaña en los municipios de Potrerillos y Villanueva, Cortés, a tan solo 14 días de las elecciones generales.
Durante su intervención ante simpatizantes liberales, Nasralla instó a la militancia a acudir a las urnas el próximo 30 de noviembre y advirtió sobre las consecuencias de la abstención.
“No ir a votar no solo es un acto de traición a la patria, sino que, además, facilita que los delincuentes de otros partidos utilicen el voto de ustedes”, expresó en su mensaje dirigido a los presentes en Potrerillos.
El aspirante presidencial, quien estuvo acompañado de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, también pidió a sus seguidores disipar temores y rumores relacionados con supuestos intentos de fraude.
“No tengan miedo, vayan temprano a las urnas y después regresen, no hagan caso a esa paja de que le vamos a hacer fraude al Gobierno, no existe fraude”, afirmó Nasralla, al insistir en que el proceso electoral contará con mecanismos de vigilancia.
Asimismo, Nasralla sostiene que la democracia y el Estado de derecho, la seguridad alimentaria y la prosperidad rural, el bienestar social y el bienestar económico serán los cuatro pilares que sostendrán su eventual gobierno.
El Partido Liberal tiene previsto cerrar actividades territoriales en diversas zonas del país mientras se acerca la fecha de las elecciones generales.