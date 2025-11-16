Salvador Nasralla hace cierre de campaña en Potrerillos y Villanueva

Cortés, Honduras.

Con una caminata y un discurso eufórico, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, encabezó este domingo 16 de noviembre el cierre de su campaña en los municipios de Potrerillos y Villanueva, Cortés, a tan solo 14 días de las elecciones generales. Durante su intervención ante simpatizantes liberales, Nasralla instó a la militancia a acudir a las urnas el próximo 30 de noviembre y advirtió sobre las consecuencias de la abstención.

“No ir a votar no solo es un acto de traición a la patria, sino que, además, facilita que los delincuentes de otros partidos utilicen el voto de ustedes”, expresó en su mensaje dirigido a los presentes en Potrerillos. El aspirante presidencial, quien estuvo acompañado de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, también pidió a sus seguidores disipar temores y rumores relacionados con supuestos intentos de fraude.