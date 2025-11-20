¿Quiénes son los congresistas de USA que buscan ser observadores de las elecciones en Honduras?

Al menos ocho congresistas de Estados Unidos buscan acreditarse como observadores de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.
Así lo confirmó Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien aseguró que la solicitud fue remitida desde la Embajada de Estados Unidos en Honduras.
La representante nacionalista en el órgano electoral agregó que su voto es a favor de la acreditación de los legisladores estadounidenses. "Desde mi despacho ya di el visto bueno", indicó en medios de comunicación.
¿Quiénes son los congresistas que buscan observar las elecciones hondureñas?
1. María Elvira Salazar es una de las miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que integra este grupo de congresistas que quieren seguir de cerca los comicios hondureños.
Salazar representa al Distrito 27 del estado de la Florida y es miembro del Partido Republicano. Es de las congresistas que más ha criticado al actual gobierno hondureño que preside Xiomara Castro.
2. French Hill es representante por el 2.º Distrito de Arkansas y pertenece al Partido Republicano.
3. Rick Crawford sirve como congresista por el 1.er Distrito de Arkansas y también forma parte del Partido Republicano.
4. Claudia Tenney ocupa el 24.º Distrito de Nueva York en la Cámara de Representantes y es legisladora del Partido Republicano.
5. Jimmy Panetta representa al 19.º Distrito de California y es miembro del Partido Demócrata.
6. Jim Himes es congresista por el 4.º Distrito de Connecticut y pertenece al Partido Demócrata.
7. Ben Cline representa el 6.º Distrito de Virginia y es miembro del Partido Republicano.
8. Bryan Steil sirve al 1.er Distrito de Wisconsin y pertenece al Partido Republicano.
Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y el consejero Marlon Ochoa no se han pronunciado sobre esta solicitud de observación electoral de los congresistas estadounidenses.
Las elecciones generales 2025 en Honduras están programadas para el próximo domingo 30 de noviembre de 2025. Participan cinco candidatos presidenciales, pero solo tres de ellos, ungidos de los partidos mayoritarios, llegan con posibilidades de ganar los comicios, según sondeos electorales.