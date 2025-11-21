Saraí Espinal: "La gente verá que los periodistas sí podemos aportar desde el Congreso"

Tegucigalpa, Honduras.

La candidata a diputada por Francisco Morazán del Partido Liberal, Saraí Espinal, afirmó durante su participación en Hablemos de Política que su llegada al Congreso Nacional demostraría que el gremio periodístico tiene capacidad técnica, visión y preparación para impulsar reformas de fondo. "La gente verá que los periodistas sí podemos aportar desde el Congreso", aseguró al exponer su agenda legislativa. Espinal, de 36 años, periodista, madre y profesional con amplia formación académica, destacó que su aspiración surge después de años de preparación. "Yo tengo cuatro carreras... ya estoy a una clase de finalizar la maestría de ciencias políticas y gestión electoral", expresó, señalando que su trayectoria responde a un proceso personal y profesional que la llevó a decidirse por un cargo de elección popular. Durante la entrevista la candidata explicó que mantuvo su afinidad política en reserva por ética profesional hasta antes de iniciar su carrera electoral: "Todo periodista no puede dar a conocer su punto de vista político para evitar que la gente diga 'es que está opinando de esta manera porque es de este partido'". Espinal sostuvo que su aspiración está marcada por la convicción de que el país necesita liderazgos preparados y porque desde muy niña fue criada dentro del liberalismo por su abuela, a quien considera una madre. Su respaldo al candidato presidencial Salvador Nasralla acompaña su propuesta legislativa, centrada en reformas penales, modernización de servicios públicos y proyectos de apoyo social para familias trabajadoras.

Algunas de sus propuestas

Entre sus propuestas más contundentes, Espinal destacó que impulsará la reversión de las reformas al Código Penal relacionadas con delitos sexuales contra menores. Considera que la normativa vigente debilitó la protección de la niñez y que se requiere un cambio inmediato. “A mí me indigna cuando veo hombres que violan a nuestros niños y que la reforma del Código Penal... hayan reducido el tema de la violación”, señaló. Añadió que esta reforma será una de las primeras iniciativas que llevará al hemiciclo, convencida de que la legislación actual no responde al nivel de gravedad del delito.

La candidata reiteró que su motivación también nace del deseo de construir un país más seguro para su hija y para todas las familias hondureñas. Espinal propuso fortalecer las clínicas municipales tomando como referencia el modelo implementado en el municipio de Talanga. Explicó que estas clínicas permiten extender la atención primaria a comunidades donde los hospitales no logran cubrir la demanda. “Las clínicas municipales... dan prioridad de atención a la población hondureña de los diferentes municipios cercanos a Talanga”, comentó, destacando que replicar esta experiencia serviría para descongestionar el sistema de salud.