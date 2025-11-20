Roberto Contreras: "Si ganamos la reelección, después buscaremos la presidencia"

San Pedro Sula, Honduras

Roberto Contreras, "el pollo", es el actual alcalde de San Pedro Sula y candidato a la reelección por el Partido Liberal. Durante una entrevista en el foro Hablemos de Política detalló sus planes para un segundo mandato. El edil expresó su deseo de superar su gestión actual en su segundo mandato y que eso sea su "trampolín" para llegar a la presidencia de la República, en un futuro cercano. Contreras confía en que San Pedro Sula por fin tendrá el respaldo económico que le corresponde, por ser la ciudad que más aporta, cuando Salvador Nasralla llegue a la presidencia y destine los 500 millones de lempiras anuales adicionales a las transferencias habituales. El candidato liberal enfatizó la importancia de esta inyección de capital para el desarrollo de la ciudad. Contreras busca consolidar un gobierno municipal que trabaje en sintonía con la administración central para maximizar los beneficios para los sampedranos. Su campaña se centra en la disciplina y el trabajo, prometiendo una gestión más fuerte y eficiente si logra la reelección. El alcalde compartió su visión de transformar San Pedro Sula y sentar las bases para un futuro político más ambicioso.

Trayectoria y campaña

Roberto Contreras se presentó como un emprendedor cuya vida estuvo marcada por el trabajo constante. El alcalde relató que lleva administrando San Pedro Sula por casi cuatro años y, aunque logró muchos objetivos, la ciudad enfrenta desafíos que motivaron su búsqueda de la reelección. "Toda mi vida ha sido marcada por el emprendimiento y ahora, pues en esta faceta política llevamos administrando la ciudad de San Pedro Sula, prácticamente 4 años y hemos logrado muchos objetivos, pero San Pedro Sula es una ciudad con muchos desafíos y con base en eso que estamos buscando la reelección por 4 años más", dijo. La campaña emprendida por el alcalde ha dejado de lado el blanco y rojo del partido liberal y los sampedranos han adoptado el dibujo, figuras y sticker de un pollo amarillo que sirve para identificarlo y lo relaciona con el apodo "el Pollo", un sobrenombre que surgió de su negocio de pollos asados.

Contreras explicó que este símbolo generó un "anclaje sentimental" con la niñez y los adultos. "Muchas personas creían que a mí me molestaba que me digan pollo y hemos llegado a la conclusión que es mejor ser un pollo útil que un gallo importante. Entonces, vamos a seguir siendo pollos útiles aquí en San Pedro Sula", dice. Otra de las peculiaridades de su campaña y que sus seguidores han hecho suya, es la pregunta con un tono muy de él: "¿Dónde estoy?", se ha vuelto icónica en su campaña y sirve para ubicar a sus seguidores en los lugares donde está realizando sus actividades. Contreras destacó que su campaña mantiene un enfoque de altura. "Hemos llevado una campaña de altura sin andar con ataques a nuestros eh contendientes o adversarios, considerando que los políticos de otros partidos no son nuestros enemigos, sino que son adversarios políticos".

El alcalde es un político atípico y en su forma de gobernar y hacer campaña ha popularizado algunas frases y palabras que para muchos no son serias, pero para él tienen un significado importante. "Espartanos"-' Y todos le responden, 'Au, au, au.' es otra de sus frases que según él lo identifican bastante con la disciplina espartana y es un ejemplo de disciplina. El alcalde mencionó que aunque ser político implica estrés, las gratificaciones de cambiar vidas valen la pena a través de proyectos implementados. "Aunque, claro, es una tensión, es un estrés grande y pareciera que ser político viene con el sufrimiento incluido", añadió.

Gestión municipal y desafíos

Contreras reflexionó sobre su experiencia en la municipalidad, señalando que lo más difícil fue aprender a hablar el idioma de los políticos porque hablan mucho y hacen poco. Se consideró un político por naturaleza, entendiendo la política como servicio, pero señaló como negativo la ingratitud y la envidia de personas. "Los amigos son temporales y los enemigos son permanentes" dice parafraseando las palabras de un expresidente mexicano. Entre sus principales logros, el alcalde destacó el manejo financiero de la municipalidad. "Recibí la administración con una deuda de 800 millones de lempiras a proveedores y 3,000 millones a la banca" recordó.

Subrayó que ha invertido cerca de 5,000 millones de lempiras en obras de infraestructura sin recurrir a préstamos. En materia de obras destacó la construcción de tres vados con apoyo empresarial, sin costo para la ciudad. "Construimos tres vados a un costo aproximado de 35 millones de lempiras que no le costó 1 centavo a la ciudad, sino que empresarios apoyaron al pollo para poder hacer estos vados. El candidato a la reelección considera que su gestión es la de la primera vez. "Es la primera vez en la que un alcalde no utilizó vehículo municipal ni guardias de seguridad; primera vez que un alcalde no utiliza un carro municipal, ni tiene guardias de seguridad, ni carros de seguimiento, ni seguridad en su casa", afirmó.

Educación y salud

La educación técnica representa una de las mayores pasiones del alcalde, quien recuerda que se educó como cocinero y resalta el impacto de los colegios técnicos en la vida de 4,500 jóvenes. Contreras dejó claro su interés en que el Instituto de Formación Profesional (INFOP), sea administrado por la municipalidad si Salvador Nasralla llega a la presidencia y él continúa como alcalde. "Los empresarios estamos ya cansados de seguir pagando tanto impuesto al Infop y no nos dan ni siquiera un profesional", explicó. Por ello, una vez el Infop pase a la municipalidad, la meta para su próxima administración es tener cinco colegios técnicos y graduar entre 2,500 y 3,000 jóvenes anualmente. Otro de los logros es en el área de salud, donde la municipalidad ha invertido varios millones, lo último fueron L50 millones de lempiras en el macrodistrito Las Palmas, equipándolo con dos quirófanos donde también se hacen cirugías laparoscópicas. El alcalde informó que realizan de ocho a diez cirugías diarias y atienden cerca de 1,500 consultas diarias en los cuatro macrodistritos y 13 centros de salud en la red municipal. Compramos un promedio de 100 millones de lempiras al año en medicamentos, todo correctamente licitado", detalló.

Infraestructura y plan de arbitrios

En la entrevista con el programa Hablemos de Política, el alcalde expresó que en infraestructura se invirtieron aproximadamente 5,000 millones de lempiras en cuatro años. "La obra más significativa fue el puente Linda Cuyo que descongestionó el sector noroeste. También se ampliaron bulevares y vados en Zapotal y Juan Lindo". Contreras defendió la construcción de tres vados en 40 días, que, aunque criticados, solucionaron problemas viales a miles de personas. "En 40 días construimos tres vados que han solucionado a miles de personas y que alguna gente critico", señaló. Respecto al plan de arbitrios, Contreras mencionó que se revisa en función del Plan Operativo Anual, POA, y el presupuesto, buscando no aumentar impuestos a los sampedranos.

"Nosotros esperamos que con la inyección de capital que vamos a recibir de Tegucigalpa, que bien merecido lo tiene San Pedro Sula, no habrá que sacrificar con más impuestos al sampedrano, que en estos 4 años no se ha sacrificado en ningún momento", detalló. San Pedro Sula necesita más horas de infraestructura, confiesa, pero reveló que actualmente la municipalidad paga solo de planilla 72 millones mensuales a 3600 empleados. "La planilla la recibimos nosotros en 68 millones de lempiras en 2021 y la tenemos en 72, pues se han cumplido varios contratos colectivos y se ha contratado personal en la red de salud", enfatizó.

Aspiraciones políticas del pollo

Contreras describió a San Pedro Sula como una ciudad con un "voto rebelde" y exigente. El alcalde busca romper la historia ganando su reelección. "Ningún alcalde liberal ha repetido mandato en la ciudad y estoy claro que San Pedro Sula no es una ciudad fácil para agenciarse 100,000 o 200,000 votos porque el sampedrano es exigente", dice. Su objetivo es que su segundo periodo sea mejor que el primero, como una "segunda parte de película" que supere a la original. Quiere que el sampedrano diga: "El primero fue bueno, pero la segunda parte de esa película o de ese gobierno me gustó más", afirmó.